以武裝加沙幫派抗哈馬斯 涉關連ISIS 反對派轟如「製新計時炸彈」

曾任防長的右傾「以色列是我們的家園黨」國會議員利伯曼上周四接受電台KAN訪問，指控內塔尼亞胡指使政府提供突擊步槍、輕型武器予加沙一群被認為與ISIS有聯繫的罪犯，難保這「相當於ISIS」的組織日後不會反過來威脅以色列，「無人能保證這些武器將來不會瞄準以色列，我們無從監管或追蹤」。

以總理承認 稱助拯救以兵性命

內塔尼亞胡當天稍後在社交平台承認「應安全機構建議，激活了一支反哈馬斯的加沙部隊」，但他說：「那有什麼問題？這只會挽救以色列士兵的性命。」以軍前日透過發言人確認「正以各種方式對付哈馬斯的管治」，但拒披露細節。

以巴傳媒分別援引安全消息報道，以方提供武器予盤踞於加沙南部拉法省、由沙巴卜（Yasser Abu Shabab）領導的黑幫「人民部隊」（PF）及給予保護。「人民部隊」所得部分AK步槍，是以軍從哈馬斯手中繳獲轉交。KAN報道，此舉是內塔尼亞胡與國家安全總局局長巴爾、防長卡茨、以軍參謀長扎米爾所作決定，未經內閣審批。「人民部隊」曾與埃及聖戰組織合作走私。沙巴卜也曾聲稱要保護運入加沙的人道物資車隊，但被援助組織等指控其幫派搶掠物資。

在野黨紛紛炮轟決策。「擁有未來黨」領袖拉皮德警告內塔尼亞胡正重蹈覆轍，指他昔年曾支援壯大哈馬斯，藉此阻撓巴勒斯坦自治政府統一西岸和加沙。民主黨領袖戈蘭指摘內塔尼亞胡是「以國國家安全威脅」，「在加沙製造新計時炸彈」。哈馬斯指摘該幫派「選擇背叛和盜竊」，加劇巴人苦難，呼籲加沙人民與之對抗。

以防長：拉法找回泰人質遺體

以色列防長卡茨昨稱，在拉法地區找回36歲泰國人質納塔蓬（Nattapong Pinta）的遺體，並已送回以色列。納塔蓬在前年哈馬斯10‧7突襲以色列期間被擄。

（法新社/衛報/CBS）

（以色列-哈馬斯戰爭）