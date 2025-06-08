WSJ：美國防部涉散播UFO假資訊 掩飾研發機密軍備

憂民眾發現新隱形戰機 軍方轉移視線

報道稱，一些國防部前官員接連公開指政府試圖隱瞞民眾關於外星技術的問題，觸發國會下令國防部於2022年成立「全域異常現象解析辦公室」（AARO）展開調查。結果發現，國防部多年來私下散播UFO謠言。其一例子是一名退役空軍上校2023年向國防部調查人員承認，他在1980年代曾到訪內華達州沙漠被稱第51區的高度機密軍方禁區附近一間酒吧，把一些看似飛碟的造假照片交給酒吧老闆，讓他貼在酒吧牆上。報道稱，軍方擔心民眾在該區看見新研發的隱形戰機試飛，會令計劃曝光，因此希望借假照片令顧客懷疑當地有UFO出沒，來掩飾空軍項目。

AARO調查顯示，近年發現的所謂UFO個案，大部分主角都只是氣球、雀鳥或無人機，機師聲稱看到的飄浮物，實際上是衛星反射陽光造成。國防部還在過去幾十年向新報到軍官發送虛假資訊，包括聲稱軍方正在將所獲外太空飛行器進行逆向工程，實際上卻無此事。

《華爾街日報》訪問了超過20名參與調查的現任和前任官員、科學家和軍事合約人員，以及翻查數以千計文件、錄音、電郵和短訊，顯示政府早於1950年代就鼓吹UFO論述，包括主動發放假文件，或容許UFO流言發酵。國防部去年發表報告，反駁政府隱瞞的指控「沒有根據」，但報道指報告內容隱略一些可以打擊UFO謠言的關鍵事實，以保護機密。

主動發放假文件 任UFO流言發酵

國防部發言人確認得知AARO發現一些關於外星人的假機密計劃材料證據，並已通報國會和情報人員，國防部未將相關內容放在去年報告，原因是調查尚未完成，有關內容將在預計今年稍後發表的另一報告提及。

（華爾街日報）