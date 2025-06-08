卡尼邀莫迪赴G7峰會 修補加印關係

【明報專訊】加拿大總理卡尼前日（6日）與印度總理莫迪通電話，邀請對方出席本月15至17日在加拿大艾伯塔省舉行的七國集團（G7）峰會，被視為修補過去兩年因錫克教領袖尼傑爾命案導致陷入低谷的雙邊關係。莫迪同意與會，惟卡尼此舉引發加拿大的錫克教社區強烈反彈，斥是「背棄」該國價值觀。
錫克教領袖命案交惡 互逐外交官
2023年6月，長居加拿大的印度錫克教分離主義領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）在溫哥華市郊的錫克教廟外遭槍殺，時任加拿大總理杜魯多援引情報，公開指控印度政府特工涉案，印方強烈否認，觸發雙方互相驅逐外交官，令關係跌至低點。涉案4名印度裔疑犯已被起訴，審訊日期待定。
儘管警方認定尼賈爾遇害案由印度政府「最高層級」策劃，但卡尼前日以案件進入司法程序為由，拒絕回應是否相信此案與莫迪有關。卡尼確認已邀請莫迪出席G7峰會，強調印度是全球第五大經濟體及人口最多的國家，也是全球供應鏈的核心，在討論能源、人工智能（AI）和關鍵礦產等議題時，印度領袖的參與至關重要。他表示雙方同意將就安全及執法問題持續對話。
加錫克教社區反彈 斥「可恥危險」
莫迪近年是G7峰會受邀國領袖的常客，惟在上述案件的背景下，加拿大錫克教社區抗議莫迪受邀。世界錫克組織主席辛格批評卡尼此舉是「對錫克教社區和加國核心價值的背叛」，強調新德里拒認涉案且拒配合調查，邀請莫迪的決定「可恥且危險」。
卡尼領導執政自由黨4月勝出大選後，試圖緩和與其他國家的緊張關係。他上周四與中國國務院總理李強通電話，雙方同意建立常態化溝通渠道，共同應對芬太尼危機。卡尼也與美國總統特朗普直接磋商，爭取結束兩國因鋼鋁關稅引發的貿易戰。
（衛報/BBC）
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