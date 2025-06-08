卡尼邀莫迪赴G7峰會 修補加印關係

錫克教領袖命案交惡 互逐外交官

2023年6月，長居加拿大的印度錫克教分離主義領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）在溫哥華市郊的錫克教廟外遭槍殺，時任加拿大總理杜魯多援引情報，公開指控印度政府特工涉案，印方強烈否認，觸發雙方互相驅逐外交官，令關係跌至低點。涉案4名印度裔疑犯已被起訴，審訊日期待定。

儘管警方認定尼賈爾遇害案由印度政府「最高層級」策劃，但卡尼前日以案件進入司法程序為由，拒絕回應是否相信此案與莫迪有關。卡尼確認已邀請莫迪出席G7峰會，強調印度是全球第五大經濟體及人口最多的國家，也是全球供應鏈的核心，在討論能源、人工智能（AI）和關鍵礦產等議題時，印度領袖的參與至關重要。他表示雙方同意將就安全及執法問題持續對話。

加錫克教社區反彈 斥「可恥危險」

莫迪近年是G7峰會受邀國領袖的常客，惟在上述案件的背景下，加拿大錫克教社區抗議莫迪受邀。世界錫克組織主席辛格批評卡尼此舉是「對錫克教社區和加國核心價值的背叛」，強調新德里拒認涉案且拒配合調查，邀請莫迪的決定「可恥且危險」。

卡尼領導執政自由黨4月勝出大選後，試圖緩和與其他國家的緊張關係。他上周四與中國國務院總理李強通電話，雙方同意建立常態化溝通渠道，共同應對芬太尼危機。卡尼也與美國總統特朗普直接磋商，爭取結束兩國因鋼鋁關稅引發的貿易戰。

（衛報/BBC）