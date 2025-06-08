「科技兄弟幫」憂仕途 動搖矽谷特2.0合作前景

有接近「特朗普2.0」的消息人士向《金融時報》稱，特朗普上月底撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署署長的提名，標示針對馬斯克科技界政治盟友的「肅清」已展開。儘管特朗普宣稱艾薩克曼失去提名的理由是對方跟民主黨的聯繫，但艾薩克曼公開質疑真正理由是自己跟馬斯克的關係。

萬斯指馬斯克犯大錯 但淡化敵意

《金融時報》上周五分析，其他可能烏紗不保的「科技兄弟幫」成員包括總統科學科技顧問委員會主席薩克斯、白宮人工智能政策高級顧問克里希南和及曾任摩根士丹利環球科技主管的商務部官員格蘭姆斯。《紐約時報》則指，馬斯克本是科技界跟白宮聯繫的關鍵人物，即使有代替人選，但雙方建基於金錢及放寬監管承諾的關係始終脆弱，現實是科技巨擘一再受到政府針對和打壓。

惟維基解密宣稱，馬斯克與特朗普「反面」的真正原因，是特朗普加深與Palantir的同盟，支持後者建立人工智能（AI）驅動的大型美國公民資料庫，卻跟以馬斯克代表、MAGA運動中較自由意志主義的一翼疏遠。如這說法屬實，「科技兄弟幫」與特朗普的紐帶仍未斷絕——Palantir創辦人蒂爾的門生、本被視為科技右翼和民粹右翼合流象徵的副總統萬斯，到昨日終表態批評馬斯克犯下「巨大錯誤」，但仍嘗試淡化對方反應為「情緒化的傢伙」感沮喪所致。

（金融時報/紐約時報/X）