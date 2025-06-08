特馬「冷戰未核爆」 共和黨人勸架無果 馬斯克未棄第三黨倡議 如倒戈將改寫中期選格局

特擬檢視馬斯克旗下聯邦合約

CNN和《金融時報》等多間英美傳媒報道，特朗普和馬斯克的支持者正幕後積極斡旋勸架，以減低二人翻臉對政治及商業的潛在損害，例如共和黨重量級參議員克魯茲直言，許多保守派都感到「這不是好事」。然而，特朗普上周五晚乘空軍一號專機到新澤西州度假時向記者表示：「我正忙於處理中國、俄羅斯、伊朗等問題……我沒去想跟埃隆（馬斯克）有關的事……那個可憐蟲（馬斯克）有些問題，我想未來一般時間都不會跟他談話，但我祝他安好。」他還指正準備全面檢視馬斯克旗下公司跟聯邦政府的合約。另一方面，《金融時報》同日引述一名曾以巨款資助共和黨候選人的矽谷金融家稱，馬斯克拒絕接聽其公司主要投資者等任何人的來電，而矽谷人士對此正感到「面臨情緒失控」。

Politico上周五引述一名特朗普盟友形容，特、馬當下的關係可用冷戰時期核武構成的「相互保證毁滅」（MAD）威懾正發揮作用比喻，因此二人尚未全面「反面」。該報道分析，特、馬分別作為國際社會最具權力的政治人物和全球首富，特朗普領導的美國政府需馬斯克為其提供科技等服務；馬斯克的公司亦需要華府合約支持運作。另一方面，特朗普有意並隨時可運用政治權力摧毁馬斯克的生意；馬斯克亦正利用其財富和社交平台等商業帝國，影響特施政，包括阻撓後者力推的《大而美法案》。

馬斯克黨內受歡迎僅次於正副總統

Politico同日另一報道指，自特朗普重返白宮以來，大部分民調都顯示馬斯克在共和黨內支持度超過七成，甚至高於該黨國會兩院領袖；其中經濟學人/YouGov最新民調顯示，馬斯克在黨內受歡迎程度排名第3，有76%共和黨人對他持正面觀感，僅次於特朗普和萬斯。惟Axios引述YouGov民調顯示，共和黨受訪者中71%人會站在特朗普一邊，12%兩人都不支持，站在馬斯克一邊者僅6%。

馬斯克刪指控特涉淫媒案帖文

報道分析，馬斯克雖暫未有能力搶奪共和黨人對特朗普的愛戴，仍可成為破壞特朗普及共和黨施政計劃的「潛在炸彈」。《華盛頓郵報》指出，馬斯克高調反對《大而美法案》，已鼓勵共和黨內財政鷹派推動縮減法案的預算規模。惟《紐約時報》和《經濟學人》提醒，特朗普仍有手段懲罰馬斯克的背叛，最簡單直接的是指示聯邦機構加強審查他旗下公司的運作和審查聯邦政府的補助和合約。

馬斯克上周四在旗下社交平台X連珠炮發，其中以指控特朗普在愛潑斯坦淫媒案有份最惹側目，惟昨日該帖文被發現已刪除。然而，他在X發起建立美國中間派第三政黨的民調則仍保留，有約八成回覆用戶表支持，有人建議以「美國黨」（The America Party）命名，獲馬斯克贊同——如他落實組黨，勢衝擊共和黨選情。

（Politico/金融時報/紐約時報/華盛頓郵報/Axios）