美制裁ICC法官 斥針對美以 遭譴責「破壞國際司法機構獨立性」

這次制裁根據今年2月特朗普簽署的行政命令作出，該行政命令授權對ICC採取懲罰措施，包括制裁和入境禁令，理由是ICC針對美國及以色列的「非法且毫無根據的行動」。去年11月ICC對以色列總理內塔尼亞胡及前防長加倫特，就涉在加沙犯下反人道及戰爭罪行而發拘捕令。2020年，ICC授權調查美國及阿富汗部隊在阿富汗涉嫌犯下戰爭罪，以及塔利班涉嫌戰爭罪和危害人類罪。

今次被制裁的法官包括烏干達籍的博薩、秘魯籍的卡蘭薩、貝寧籍的阿拉皮尼-岡蘇，以及斯洛文尼亞籍的霍勒。國務院指博薩和卡蘭薩授權調查美國人員在阿富汗的行動，阿拉皮尼-岡蘇和霍勒則批准對內塔尼亞胡和加倫特的逮捕令。ICC首席檢察官卡里姆．汗早前已因同一行政命令被制裁。

魯比奧：「政治化」行動非法無根據

制裁措施要求凍結相關法官在美國擁有的所有財產和利益，並要向財政部報告。魯比奧在周四的聲明指控4名法官積極參與ICC針對美以採取的非法和毫無根據行動，又指控ICC「政治化」且「錯誤聲稱擁有不受約束的自由裁量權」來調查美國及其盟友的國民，侵犯美國及其盟友如以色列的主權和國家安全。

ICC回應美方制裁稱會全力支持ICC人員，並將毫不畏懼繼續工作，又表示：「針對致力於追究責任的人，無助於幫助身陷衝突的平民。」

（CNN/BBC/美國國務院網站）