「兄弟情」大起大落 利益糾纏決裂風險高

在特朗普遇刺倖存後，馬斯克出錢出力（包括動用其社交平台X）支援其選戰，並在促成特朗普勝選後頻頻進出海湖莊園，甚至高調參與官員揀蟀，其影響力引來「第一朋友」的別稱。馬斯克在特朗普2.0的政府效率部（DOGE）主管，其大刀闊斧的架構精簡雖惹爭議，仍獲特朗普對外支持。關稅戰加碼卻開始引發二人的裂痕，馬斯克公開炮轟被視為關稅推手的白宮貿易與製造業總統顧問的納瓦羅，質疑後者主張不現實，只是特朗普當時有效淡化爭議，直至這次圍繞《大而美法案》的激烈爭吵。

民主黨中期選有望漁人得利

身為全球首富的馬斯克固然可以不惜工本出錢對抗特朗普及其盟友和政治議程，又可以借助X等向特朗普政府施壓，有可能令民主黨在2026年中期選舉以至2028年總統大選中漁人得利。從美國政府運作而言，馬斯克旗下SpaceX製造的火箭和飛船成為五角大樓和太空總署難以取代的幫手。

惟特朗普也有反擊能力，例如可以終止多項聯邦政府與馬斯克旗下公司（包括Tesla和SpaceX）的合約，為其帶來重大財政打擊（Tesla股價急跌便是例子）。馬斯克的移民身分和涉毒嫌疑也可能成為他面臨政治清算時的弱點。

「科技兄弟幫」避捲入 極右各自主張

某程度上，這段「兄弟情」彰顯矽谷右派（所謂「科技兄弟幫」）與極右民粹勢力「因利益而結合」的政治婚姻，外界始終質疑難以長久維持。目前看來，以副總統萬斯為代表的其他「科技兄弟幫」成員避免遭捲入這場風波，極右民粹陣營則立場迥異——特朗普1.0的白宮首席策略師班農趁機促請打壓馬斯克，陰謀論者盧默卻預言特、馬還是會言和，她說：「到將來馬斯克站在特朗普身旁見證後者在橢圓形辦公室簽《大而美法案》時，左派將瀕臨崩潰。」

（紐約時報/CNN）