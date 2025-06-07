互斥忘本互威脅 馬斯克特朗普爆罵戰 馬倡成立中間派新黨 特下逐客令

【明報專訊】美國總統特朗普與剛卸任政府效率部（DOGE）主管的富商馬斯克關係急轉直下，周四（5日）的隔空罵戰更形同公開「反面」。事緣馬斯克本周接連炮轟特朗普推動的財政法案會令政府赤字不減反增，到前日更公開指摘特朗普對其政治捐獻「忘恩負義」，並在旗下社交平台X發起應要建立中間派第三黨的民調，特朗普隨即要求馬斯克離開政府，威脅叫停馬斯克旗下公司的補貼和合約。馬斯克其後聲稱特朗普有份涉及愛潑斯坦淫媒案。這輪令人驚訝的罵戰重創馬斯克旗下公司股價，儘管眾議院議長約翰遜等共和黨人介入調解，馬斯克態度也開始軟化，但白宮消息指特朗普至少暫無意跟其通電話，只是這未阻止外界觀望二人會否又上演驚人和解。
經過兩黨以至共和黨內部的連串政治角力，名為《大而美法案》的國會預算調和法案上月底終獲眾議院通過。惟外界對法案會否令赤字不減反增充滿疑問，到周四國會預算辦公室更新評估，指這項法案將令美國聯邦債務再升2.4萬億美元。儘管白宮極力為這項獲特朗普支持的法案護航，這點令過去5個月在爭議聲中領導政府效率部削減開支的馬斯克大感不滿，他周二起在旗下社交平台X質疑法案的規模和效用，到周四早上再次呼籲縮減預算，終令原先一直淡化雙方分歧的特朗普公開表達不滿。
在中午跟德國總理默茨在白宮會面前，特朗普坦言不知今後跟馬斯克的關係會否維持之前那麼好，指對馬斯克「很失望」，自言曾「幫過馬斯克不少忙」。
馬斯克隨即在X公開反駁，表明特朗普和共和黨去年贏得大選全賴自己捐款，「沒有我，特朗普會輸掉」，斥其「忘恩負義」。在去年大選周期，馬斯克共捐款近2.9億美元（約22.6億港元）。他更在X發起用戶民調，詢問目前是否美國創建「能真正代表80%中間派」新政黨的合適時機。
特：取消電車強制令馬斯克「瘋狂」
二人其後火力全開，特朗普下午在旗下社交平台Truth Social主張，自己取消電動車強制令，身為電動車巨擘Tesla東主的馬斯克因此變得「瘋狂」。他更表明要「失去耐性」的馬斯克離開聯邦政府，威脅終止對馬斯克公司的政府補貼及合約，聲言這是節省大量預算的「最簡單方法」。
約半小時後，馬斯克突然「大爆料」，聲稱特朗普有份參與愛潑斯坦淫媒案，間接令涉案富豪名單檔案未有公開，更轉載早年特朗普被拍到與愛潑斯坦參加派對的片段，他還指特朗普應受彈劾。他又反擊特朗普的威脅，指如被封殺將讓旗下SpaceX龍飛船（美國唯一能把太空人送上國際太空站的太空船）「馬上退役」。
其間特朗普曾發文指不介意馬斯克「背叛」自己，諷刺對方早應在數月前電動車強制令被取消時便那樣做。白宮發言人萊維特回應稱，馬斯克指控特朗普涉愛潑斯坦案「令人遺憾」，指對方因《大而美法案》欠缺其屬意政策才這麼說。
馬放軟態度 特昨暫無意通電話
馬斯克此時終放軟態度。一名X用戶留言表示對特、馬互相攻訐感羞恥，呼籲二人冷靜並讓步，獲馬斯克回覆：「好提議！好吧，龍飛船不退役了。」跟二人關係友好的知名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）則在X敦促特、馬能為美國利益而和解，馬斯克留言道：「你（阿克曼）說得沒錯。」
然而，特朗普似乎未輕易原諒，綜合他接受不同美媒電話訪問的說法，儘管他曾形容這場罵戰「沒什麼大不了」，但也諷刺馬斯克「失去理智」，明言目前「不特別感興趣」跟其交談。惟有白宮幕僚指將安排特、馬周五通電話，霍士新聞則指，二人未能當日交談，但白宮官員確可能嘗試聯絡馬斯克。另有報道，特朗普打算賣掉當初聲援馬斯克受杯葛而買入的Tesla汽車。