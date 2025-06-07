互斥忘本互威脅 馬斯克特朗普爆罵戰 馬倡成立中間派新黨 特下逐客令

經過兩黨以至共和黨內部的連串政治角力，名為《大而美法案》的國會預算調和法案上月底終獲眾議院通過。惟外界對法案會否令赤字不減反增充滿疑問，到周四國會預算辦公室更新評估，指這項法案將令美國聯邦債務再升2.4萬億美元。儘管白宮極力為這項獲特朗普支持的法案護航，這點令過去5個月在爭議聲中領導政府效率部削減開支的馬斯克大感不滿，他周二起在旗下社交平台X質疑法案的規模和效用，到周四早上再次呼籲縮減預算，終令原先一直淡化雙方分歧的特朗普公開表達不滿。

在中午跟德國總理默茨在白宮會面前，特朗普坦言不知今後跟馬斯克的關係會否維持之前那麼好，指對馬斯克「很失望」，自言曾「幫過馬斯克不少忙」。

馬斯克隨即在X公開反駁，表明特朗普和共和黨去年贏得大選全賴自己捐款，「沒有我，特朗普會輸掉」，斥其「忘恩負義」。在去年大選周期，馬斯克共捐款近2.9億美元（約22.6億港元）。他更在X發起用戶民調，詢問目前是否美國創建「能真正代表80%中間派」新政黨的合適時機。

特：取消電車強制令馬斯克「瘋狂」

二人其後火力全開，特朗普下午在旗下社交平台Truth Social主張，自己取消電動車強制令，身為電動車巨擘Tesla東主的馬斯克因此變得「瘋狂」。他更表明要「失去耐性」的馬斯克離開聯邦政府，威脅終止對馬斯克公司的政府補貼及合約，聲言這是節省大量預算的「最簡單方法」。

約半小時後，馬斯克突然「大爆料」，聲稱特朗普有份參與愛潑斯坦淫媒案，間接令涉案富豪名單檔案未有公開，更轉載早年特朗普被拍到與愛潑斯坦參加派對的片段，他還指特朗普應受彈劾。他又反擊特朗普的威脅，指如被封殺將讓旗下SpaceX龍飛船（美國唯一能把太空人送上國際太空站的太空船）「馬上退役」。

其間特朗普曾發文指不介意馬斯克「背叛」自己，諷刺對方早應在數月前電動車強制令被取消時便那樣做。白宮發言人萊維特回應稱，馬斯克指控特朗普涉愛潑斯坦案「令人遺憾」，指對方因《大而美法案》欠缺其屬意政策才這麼說。

馬放軟態度 特昨暫無意通電話

馬斯克此時終放軟態度。一名X用戶留言表示對特、馬互相攻訐感羞恥，呼籲二人冷靜並讓步，獲馬斯克回覆：「好提議！好吧，龍飛船不退役了。」跟二人關係友好的知名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）則在X敦促特、馬能為美國利益而和解，馬斯克留言道：「你（阿克曼）說得沒錯。」

然而，特朗普似乎未輕易原諒，綜合他接受不同美媒電話訪問的說法，儘管他曾形容這場罵戰「沒什麼大不了」，但也諷刺馬斯克「失去理智」，明言目前「不特別感興趣」跟其交談。惟有白宮幕僚指將安排特、馬周五通電話，霍士新聞則指，二人未能當日交談，但白宮官員確可能嘗試聯絡馬斯克。另有報道，特朗普打算賣掉當初聲援馬斯克受杯葛而買入的Tesla汽車。

（法新社/路透社/Politico）