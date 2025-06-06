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歐消費者組織指控Shein 「暗黑模式」誘購浪費

【明報專訊】歐洲消費者組織（BEUC）周四（5日）向歐盟委員會投訴，指控中國跨境電商Shein在銷售過程中廣泛採取「暗黑模式」（dark patterns），促使消費者過度購物，超出其負擔能力。

BEUC列舉Shein多種「暗黑手法」，包括彈出信息警告用戶若離開應用程式，將錯過促銷優惠，又用倒數計器給用戶帶來購買壓力，以及設置無限滾動功能；Shein又頻繁發送推送通知，有用戶一天內收到多達12則信息。BEUC要求歐盟強制Shein公開其宣稱「庫存緊張」及「限時搶購」等營銷信息背後的數據，否則應禁止相關信息在歐盟市場出現。BEUC批評Shein的「不公平商業手法」導致消費者衣櫃堆滿幾乎未穿著的新衣，以及生產方法可能使用危害環境的化學物。BEUC稱，Shein鼓勵消費者過度購物，加劇環境及社會問題。

Shein回應指BEUC拒絕會面溝通，強調已與歐盟委員會及各監管機構合作，致力遵守歐盟相關法規。歐盟委員會及消費者保護合作網絡（CPC）今年初已對Shein展開調查，並於上周通知Shein違反多項歐盟法規，包括虛假折扣、壓力式銷售及誤導性產品標籤，警告Shein若未能調整，將面臨高額罰款。

（衛報/路透社）

相關字詞﹕購物 投訴 歐盟委員會 歐洲消費者組織（BEUC）

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