烏情報：俄將可每天500無人機出擊

俄軍目前依賴5個發射場出動無人機攻擊，最高紀錄是本月1日晚上出動472架無人機發動襲擊。烏總統澤連斯基上月稱，俄羅斯目標是每天生產500架不同型號的長程無人機。報道引述烏國HUR消息人士稱，俄軍現每天可生產達70架Geran無人機（俄版伊朗見證者（Shahed）），遠高於去年有報道指每天製造21架的數目，俄方亦將有12至15個新發射場投入運作。

《基輔獨立報》稱烏媒今年3月報道過當中3個新發射場，其餘都未曾報道過，烏方消息人士指俄方的新發射場只有3個仍在興建中，其餘都已進入啟用階段；當新發射場完成興建並增加無人機產能，俄軍將能一天出動500架無人機攻擊。

美原供烏關鍵反無人機技術轉自用

另外《華爾街日報》周三報道，美國政府正將原本預留給烏克蘭的關鍵反無人機技術優先供應美軍部隊。報道指國防部上周已低調通知國會，將專供烏克蘭擊落俄軍無人機的特殊火箭彈引信，分配給美國空軍駐中東部隊使用。防長海格塞斯上月在內部備忘錄授權聯合快速採購小組向空軍提供這些引信，而美方最初是為烏克蘭而採購這些物資。

報道指這反映出美國國防部對烏克蘭防衛承諾有所減弱，重新分配決策亦突顯這關鍵防禦物資的稀缺；一方面烏克蘭正準備應對更多俄軍無人機和導彈攻擊，美國空軍駐中東部隊則為可能與伊朗發生衝突或與也門胡塞武裝再次爆發戰鬥做準備。

（基輔獨立報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）