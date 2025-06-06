普京矢言報復 俄烏和談告吹 與特朗普通話提烏無人機突襲 斥基輔政權「恐怖分子」

特朗普在Truth Social帖文談及與普京的75分鐘通話，說：「我們討論了烏克蘭對停泊着的俄機的襲擊，以及雙方正展開的其他各種相互攻擊。」特朗普續說：「這是一次很好的通話，但並不是一次可以馬上帶來和平的通話。普京總統確實非常強硬地表示，他將不得不回應最近軍用機場遇襲事件。」特朗普說，雙方也討論了伊朗核問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四證實，普京在與特朗普通話中表示俄羅斯將對基輔襲擊俄空軍基地作出回應，「只要我們軍方認為合適，就會採取行動」。

俄國現核報復呼聲 前官員揭底牌

烏克蘭周日對俄羅斯深處4個軍用機場發動無人機突襲，對俄方遠程轟炸機隊造成俄烏戰爭以來最沉重打擊。烏方稱擊中40多架飛機，兩名美國官員則對路透社透露，美國估計20多架戰機被擊中，其中10架遭摧毁。俄方則說，俄軍戰機在襲擊中受損，但未遭摧毁。襲擊發生後，有親克宮評論員和博客提出對烏作「核報復」的要求。

普京去年11月批准修改俄羅斯核威懾國家基本政策，使用常規導彈、無人機或飛機大規模攻擊俄羅斯，都有可能觸及核反擊標準。不過，俄羅斯能源部前副部長米洛夫告訴美國CNN，莫斯科最可能的回應是對烏克蘭城市作「更野蠻」的常規導彈和無人機攻擊，「沒有其他選擇，因為俄羅斯沒有能力發起大規模軍事攻勢。他們沒有足夠人員做到這一點」。

縱然烏克蘭總統澤連斯基一再呼籲與普京對話，但普京周三與俄政府官員舉行視像會議時，指烏克蘭近期一系列襲擊旨在破壞和談，說明「基輔政權正在淪為恐怖組織」，「我們能和恐怖分子談什麼？」

另外，朝中社周四報道，朝鮮領導人金正恩周三會見到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。金正恩稱朝鮮將「繼續無條件」支持俄在烏克蘭危機等國際政治問題上的立場和對外政策。

（紐約時時/CNN/衛報/新華社/朝中社）

（俄軍侵烏）