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美否決聯國籲加沙停火決議 多國批評

【明報專訊】聯合國安理會周三（4日）表決一項呼籲在加沙立即停火、讓人道物資無限制進入的決議，獲安理會10個非常任理事國和4個常任理事國支持，但美國一票反對之下否決這項決議，理由是該決議文本並沒譴責哈馬斯且無視以色列自衛權。美方做法隨即惹來包括中國、巴基斯坦等多國批評，中國駐聯合國大使傅聰表示，以色列行為突破國際人道法每一條紅線，嚴重違反安理會和聯大決議，「必須面對國際社會的拷問」。

華使：須面對國際社會拷問

這是自去年11月以來，安理會15成員國首次就加沙局勢投票。周三的決議案由安理會10個成員國提出，要求「立即無條件解除所有對人道物資進入加沙的限制、確保包括聯合國及其人道合作伙伴能安全、不受阻地大規模分發物資」，又要求「立即在加沙實現各方都遵守的無條件永久停火」，「立即、有尊嚴及無條件釋放被哈馬斯及其他組織扣押的所有人質」。決議案以14票贊成、1票否決未能通過，是美國第5次為維護以色列而否決安理會有關加沙停火的決議案。

魯比奧：不支持無視以自衛權決議

美國國務卿魯比奧其後發表聲明稱，美國想通過否決這項決議案發出強烈信號：華府不會支持任何將以色列與哈馬斯錯誤地等同，且無視以色列自衛權的決議文本，「在聯合國，美國將繼續與以色列站在一起」。美國駐聯合國署理大使謝伊（Dorothy Shea）在投票前向安理會說：「美國已明確表示，我們不支持任何不譴責哈馬斯、不要求哈馬斯解除武裝並離開加沙的措施。」她表示，決議案也會破壞美國主導斡旋停火的外交努力，並助長哈馬斯的氣焰。

美國否決決議案，惹來多國抨擊。巴基斯坦駐聯合國大使艾哈邁德（Asim Ahmad）表示，這項未能通過的決議「是安理會良知上的道德污點」。中國常駐聯合國代表傅聰表示，美國再次濫用否決權，繼續把200多萬加沙民眾置於黑暗之中，必須面對國際社會的拷問。

（法新社/衛報/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕決議案 停火 加沙 聯合國安理會 美國 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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