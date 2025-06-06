禁12國公民入境「防恐怖分子」 勢掀司法戰

非洲中東為主 另7國公民入境設限

被全面禁止入境的12國公民包括來自阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹及也門；另有7國公民入境將受局部限制，包括來自布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼和委內瑞拉。公告亦列出一系列豁免情况，包括本身為美國合法永久居民、雙重國籍人士、為參賽而赴美的運動員及其直系親屬等。

總統公告指出，因國家安全問題而禁止或限制有關國家公民入境，同時亦指名單上部分國家缺乏可靠的中央機構來簽發護照或篩查和審核出境國民、部分相關國家公民在美國逾期居留比率很高，同時有國家因恐怖主義活動或該國被指支持恐怖主義，而被列入名單。

特朗普就簽署公告在社交網站X上載影片，提到周日科羅拉多州博爾德市一個撐以色列人質集會上，來自埃及、持旅遊簽證抵美後逾期居留的男子索利曼向民眾擲汽油彈致8人燒傷事件，稱突顯未經適當審查的外國人入境，及以訪客身分入境並逾期居留者帶來的風險。特朗普稱不能對任何無法安全、可靠審查準備赴美人士的國家開放入境。特朗普亦稱名單會視情况修訂，或會再加入其他國家。

《金融時報》指出，特朗普這次亦可能面對法律挑戰。部分被列入禁令名單的國家隨即回應，索馬里承諾與美國合作解決安全問題，委內瑞拉內政部長卡韋略形容美國政府是法西斯，警告國民在美風險。

（法新社/白宮網站/衛報/CNN）