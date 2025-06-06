特朗普禁哈佛外籍新生入境 校方批違憲 北京指美自損形象信譽

白宮周三發表事實清單（Fact Sheet）總結特朗普公告中簽證措施的3重點：（1）暫緩任何持F、M或J類非移民簽證的哈佛大學新生入境美國；（2）指示國務卿考慮撤銷符合公告限制標準現有哈佛學生所持的F、M或J類簽證；（3）不適用於經學生和交流訪問者計劃（SEVP）就讀其他美國大學，以及獲認為其入境符合美國國家利益的外國人。

指控哈佛收中國資助「淪中共黨校」

公告指控哈佛近年罪案大幅增加，但該校未有懲處部分類別的校內違反操守行為；哈佛亦未有向國土安全部提供已知外籍學生涉從事非法或危險活動資料，只匯報了3名學生的不充分資料；也沒全面向政府報告外籍學生的操行紀錄，以及認真監管外籍學生。

白宮的事實清單指出，哈佛跟美國的外國敵手建立廣泛的牽連關係，「僅從中國就獲得了超過1.5億美元資金」。作為交換，哈佛「反覆招待中國共產黨準軍事人員，以及伙拍在華個人展開可能促進中國軍事現代化的研究」。事實清單提到，「中共派遣數以千計中級及高級官僚赴美國院校就讀，其中哈佛被視為中國境外頂尖『黨校』，（中國國家主席）習近平的女兒2010年代初曾作為本科生就讀於哈佛」。

公告批評哈佛應對校內暴力反猶太主義事件不足，稱不少相關事件的煽動者被發現是外籍學生；哈佛堅持收生時以「多元、平等、共融」（DEI）原則優先，否定勤學美國人獲平等的獲錄取機會。聯邦政府基於上述關切，認為哈佛不再作為國際學生和訪問學者計劃的可信辦理機構。

指DEI原則損美國人平等錄取機會

《華盛頓郵報》指出，總統公告（proclamation）跟行政命令（executive order）不同，前者「一般不具法律效力和影響」，除非總統獲憲法或聯邦法例授權頒布相關公告。《華爾街日報》則報道，特朗普政府今次援引1952年《移民與國籍法》頒布公告，該法授權總統暫停任何有損美國國家利益的人入境，不受聯邦法院上月23日頒令，暫時叫停國土安全部禁止哈佛招收國際生的影響。

哈佛發聲明回應，指公告是特朗普政府又一非法報復行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。第一修正案在教育方面保障學生和教師言論自由。哈佛亦強調將繼續保護國際學生。

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上，重申中美教育合作性質互利，中方一貫反對將教育合作政治化，指美方對哈佛國際學生採取簽證限制的做法只會損害美國形象和國際信譽。

（美國白宮網站/華爾街日報/華盛頓郵報/法新社）