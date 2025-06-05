美指控華生農業恐怖主義 涉走私威脅小麥真菌入境研究 FBI反間諜調查

中國外交部稱不了解情况

被告是33歲女研究員簡雲清（Yunqing Jian，音譯）及34歲男研究員劉尊勇（Zunyong Liu）。起訴狀指出，劉尊勇去年7月飛抵底特律大都會機場時，關員在其背囊發現一些紅色植物物質——病原體禾穀鐮孢菌——分裝於一包紙巾之內的4個細透明膠袋。劉某起初否認是物主，其後承認因為知道有關物質有入口限制，因此蓄意把樣本藏於背包內的紙巾包避免被發現和沒收，希望能帶到簡雲清工作的密歇根大學分子植物-微生物互動實驗室，作複製禾穀鐮孢菌不同菌株研究。

簡女去年7月接受調查時否認知情。不過當局調查發現她與劉男曾討論偷運種子到美國和在實驗室做研究，懷疑他們有前科。其中2022年微信聊天紀錄顯示，劉某曾提及把有關物質藏在鞋裏偷運入美國。2024年初，簡女則安排人從中國寄了藏有菌種塑料袋的一本書。

劉尊勇因被發現走私而被沒收真菌及遣返回中國。簡雲清則在密歇根州被FBI拘留，周二提堂。

檢方指女被告「共產黨忠實黨員」

劉簡二人在中國浙江大學有從事禾穀鐮孢菌研究。劉某現時是該大學農業與生物技術學院博士生導師。簡女2020年於浙江大學博士畢業，其後到美國得州一間大學和密歇根大學做科研。檢察官戈爾貢（Jerome Gorgan）強調簡女是「中國共產黨忠實黨員」。FBI局長帕特爾（Kash Patel）則指摘他們偷運「危險生物病原體」，質疑中國派遣特工、科研人員滲透美國機構，威脅美國糧食供應，削弱美國經濟，危害美國人性命。

（CNBC/紐約時報/金融時報/CNN）