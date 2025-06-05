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越南終止「二孩政策」盼逆轉下滑生育率

【明報專訊】越南官媒周三（4日）報道，政府為逆轉持續下滑的生育率，通過了終止國家實行超過30年歷史的「二孩政策」。

去年生育率1.91 連續3年新低

法新社引述越南通訊社（Vietnam News Agency）報道，越南國會常務委員會周二通過新規定，夫婦將全權擁有生育權，包括孩子數目。「二孩政策」在1988年實施，當時越南每名懷孕期女性的生育率為4。衛生部今年較早時發表的數據顯示，去年全國女性生育率跌至1.91，低於維持穩定人口結構的2.1，也是連續3年見新低。越南2021年的生育率為2.11，之後一路下滑，2022年為2.01，2023年1.96。這種趨勢在都市化、經濟發達的地區最為明顯，尤其是河內和胡志明市等生活費用不斷上漲的大城市。副衛生部長阮氏蓮香（Nguyen Thi Lien Huong）今年較早時表示，雖然政府已經調整政策並加強宣傳，但仍愈來愈難游說夫婦生小孩，生育率下跌將對國家長遠社會經濟發展帶來挑戰，包括人口老化和勞工短缺。

受訪文員：育兒成本太高

22歲陳姓辦公室文員告訴法新社，政府的規定對她來說影響不大，因為她根本沒打算生孩子。她說：「雖然我是亞洲人，亞洲社會認定女人就應該結婚生子，但養育孩子的成本實在太高了。」

（法新社/彭博社/中央社）

相關字詞﹕少子老齡化 少子化 生育政策 生育率 越南

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