馬斯克轟特減稅法案「令人作嘔」增財赤

疑不滿「大而美法案」削電車免稅

這項被特朗普稱為「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）上月在眾議院僅以一票之差勉強通過，現需參議院通過才能成為法律，特朗普設下7月4日為通過該法案的死線。「大而美法案」包括延長特朗普1.0時首次通過、即將到期的減稅政策，同時大幅增加國防預算，並為政府大規模遣返無證移民提供資金，而令財政保守派最感不滿的是，法案把聯邦債務上限提高4萬億美元。國會預算辦公室（CBO）預計，這項法案未來10年會讓政府赤字增加2.4萬億美元，另有獨立分析師預計可達5萬億美元。

馬斯克周二在Ｘ平台發文說：「抱歉，但我再也無法忍受了。這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是令人作嘔的可憎之物。投票支持它的人應該感到羞恥，你們心知肚明，自己做錯了事。」他還批評該法案將令已經巨大的預算赤字大增至2.5萬億美元（約19.5萬億港元），使「美國民眾背負無法承受的債務」，並炮轟「國會正讓美國破產」。

知情者推測馬斯克4原因發炮

Axios引述知情人士報道，馬斯克炮轟該法案，背後有個人及商業利益等4個原因：

一是法案削減了有利汽車製造商（如馬斯克任行政總裁的Tesla）的電動車稅收抵免；

二是馬斯克曾試圖在白宮擔任130天「特別政府僱員」後能延長任期，但被白宮拒絕；

三是馬斯克希望聯邦航空管理局（FAA）使用其「星鏈」衛星系統運行全國空管，但政府擔心利益衝突和技術問題拒絕；

四是特朗普上周六突然宣布撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）的美國太空總署（NASA）署長提名。

白宮發言人萊維特周二回應馬斯克的帖文說：「總統早就知道馬斯克對這項法案的立場，但這不會改變總統的看法。這是大而美的法案，他將會堅持到底。」

（Axios/BBC/衛報/金融時報）