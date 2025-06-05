李在明就任韓總統 務實外交應對中日

得票逾1728.75萬 37年來「票王」

韓國中央選舉管理委員會於當地時間昨晨6時21分，確定61歲的李在明當選總統，即時開始履行職務。李在明的得票率49.42%，比最大對手國民力量黨的金文洙多出8.27個百分點（超過289萬張選票）。

此外，李在明的大選得票率縱仍不及2012年朴槿惠的51.55%，但贏得的選票則逾1728.75萬張，成為37年來的總統大選「票王」。周二舉行的總統大選投票總人數逾3523.6萬（79.4％），為1987年民主化以來，投票人數最多的一屆大選。

李在明周三早上11時在國會宣誓就任，並在首爾龍山總統府公布新一屆政府人事安排。在就職演說中，他表示將通過加強韓美同盟、推動韓美日合作的方式，展開以國家利益為導向的實用外交，並從務實角度處理韓中、韓日等周邊關係。

李在明另擬一邊以高於朝鮮國內生產總值兩倍的國防預算、全球排名第五的韓國軍事力量，以及強有力的韓美軍事同盟，保持對朝威懾力，一邊尋求與朝鮮對話合作，力求構建朝鮮半島和平機制。

承諾結束政治分裂 任「全民總統」

內政方面，他承諾會成為結束政治分裂的「全民總統」，建立實現正義、包容、靈活務實的政府。他將恢復內亂破壞的民生、經濟、國安、和平和民主體制，帶領韓國走出危機，不能再讓人民託付的軍權奪取人民主權的內亂重演。他將貫徹市場主義，但不容侵犯勞工權益、擾亂市場秩序的行為。

中國國家主席習近平、美國國務卿魯比奧、日本首相石破茂等國際領袖紛向李在明道賀。中國表示高度重視中韓關係，願共同推動中韓戰略合作伙伴關係不斷向前發展。石破茂稱韓國是日本的重要鄰國，兩國在國際社會諸多課題上，應作為伙伴相互合作。

（韓聯社/新華社/共同社）