GHF「3宗罪」 倉卒派糧指示不清保安不周

此前人道物資主要由聯合國安排在加沙數百個地點分發，但以色列未提證據下指控人道物資不時落入巴勒斯坦武裝哈馬斯手中。以國其後與美國推出新的物資分發方案，繞過聯合國由GHF在4個軍事化設施分發，其中3個分發點在加沙最南端。然而有關安排在解決民眾捱餓問題前，就先帶來一系列問題。

派物資前1小時公布安排

英國天空新聞分析影片、網上帖文、目擊者供辭及專家訪問等，指有巴人周二在GHF的WhatsApp頻道抱怨要匆忙到分發點取物資、保安未能維持秩序。有到最南端的瑞典村（Swedish Village）分發點的民眾稱物資5分鐘就派完，亦有人表示到分發點4次但什麼都沒拿到。

GHF設有facebook公布分發點開放安排，但天空新聞發現即使密切留意專頁的物資發放時間和地點消息者，也僅能在物資分發前一小時內收到通知，例如瑞典村分發點在本周日至周二凌晨5時開放，但GHF在凌晨4時後才公布消息。此外，GHF專頁周二早上亦貼文提醒巴人勿在凌晨5時前經阿拉姆迴旋處（al-Alam roundabout）往南走，但地圖標示了錯誤位置。

（天空新聞）

（以色列-哈馬斯戰爭）