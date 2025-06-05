加沙援助新制未獲支持 美公司斬纜 撤走團隊 恐影響向巴人續發物資

以色列今年3月恢復攻擊加沙，及至上月中稱容許基本數量糧食進入加沙，但以方繞過現有方法，改讓以色列及美國支持的GHF分發物資，另有美國武裝承包商受僱確保物資車隊安全，並監督分發點的運作。有份設計GHF分發計劃的以國政府、私人企業家、顧問及人道主義者等表示，該計劃能避免物資落入哈馬斯手中。

稱「公益」不取酬 被爆料月收逾780萬

物資分發安排由BCG跟以色列當局協調設計，有承包商在加沙南部建立4個分發點以運送物資，BCG亦負責為此制定支付費用及提供設備的價格。不過《華盛頓郵報》報道，BCG上周已撤走在特拉維夫的團隊，《金融時報》引述BCG發言人聲明指，該公司在去年10月同意提供公益支持以助建立援助組織，而該組織旨與多方為加沙提供人道援助，惟「未獲認可的加沙後續工作未能獲多方持份者的支持，已在於5月30日被叫停。BCG已開始正式審查有關工作，審查期間負責該工作的合伙人已被安排行政休假」。

發言人指該公司為人道救援行動提供「公益」支持，沒獲任何報酬，但另有消息人士提出異議，稱BCG曾開出每月逾100萬美元（逾780萬港元）的費用清單。《華郵》引述消息指BCG擔當了讓分發計劃順利運作的角色，而BCG的退出會令GHF的工作難以繼續。

繞過聯國 被質疑道德安全問題

另一方面，GHF繞過聯合國分發物資，加上連日發生巴人闖物資分發點及以軍在附近開槍懷疑引致傷亡事件，一直為人詬病。GHF將物資分發限制在加沙南部的少數地點，同時以色列控制物資進入加沙的規模。聯合國和其他人道援助專家都質疑GHF分發物資模式的可行性、道德及安全問題。GHF周二指首8天工作已分發逾700萬份食物，又稱證明他們的分發模式可行，並且是緊急情况下向加沙民眾提供援助的有效方法。

在拉法分發點一帶範圍連日發生事故後，GHF宣布加沙所有分發點周三關閉一天以「更新、組織及效率改進工作」，以軍警告通往分發點的路周三會被視作「戰鬥區」，禁止人們進入。

GHF新總監質疑恐怖分子播謊言

GHF的爭議早在上月底開始分發物資前已造成影響。機構原執行總監伍德上月25日指GHF顯然無法在實施援助計劃同時嚴格遵循人道、公正、中立和獨立的救援行動原則而辭職。及至周二GHF宣布委任基督教福音派領袖兼公關公司高層穆爾（Johnnie Moore）為新任執行總監。穆爾曾經在特朗普首個任期擔任國際宗教自由委員會成員，而他亦曾為GHF辯護，在社交網站X向聯合國秘書長古特雷斯指「巴人在加沙尋求援助時遇害或受傷」的報道是恐怖分子散播的謊言。

（華盛頓郵報/金融時報/衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）