烏公開「蛛網」心戰震懾 再炸克里米亞大橋

被毁轟炸機已停產 折損難補充

俄羅斯現有100多架圖式轟炸機，烏方稱「蛛網」行動造成當中逾40架受損或被毁，開源情報分析人員通過衛星影像和網上影片確認，至少有14架俄軍機受損。被毁的圖式轟炸機是俄軍遠程攻擊的核心力量，這款老舊戰機已停產，折損後難以補充，新一代轟炸機雖更現代化、機動性更強，但在航程和載彈量等關鍵性能，仍無法取代圖式機。

遭烏無人機襲擊後，俄羅斯不得不重新審視如何操作、存放及保護其剩除的戰略轟炸機隊。俄軍長期習慣將遠程轟炸機停放在室外，方便操作，但自從烏克蘭持續利用無人機攻擊俄本土後，俄軍已將大部分戰機轉移至遠離烏克蘭邊境的基地，但周日遇襲的基地中，最遠一個距基輔近5000公里，這種超遠距離突襲完全出乎俄方預料。被迫將轟炸機停放在遠離烏克蘭的地方，意味俄軍每次出動都要長途飛行才能抵達目標，動向易被烏克蘭及西方情報機構監控，同時增加俄軍攻擊計劃的複雜性。俄羅斯現將需要投入更多資源，用於保護轟炸機和其他重要軍事資產。

烏克蘭今次公開許多「蛛網」細節，專家認為是對俄羅斯的「心理戰」。烏方故意詳述用卡車載着無人機送到深入俄境4000公里處，然後在俄軍眼底下發射，這令俄方杯弓蛇影，不得不檢查每輛可疑卡車，導致無論是民用還是軍事物流都變慢，可能導致供應鏈癱瘓、社會內部信任瓦解，甚至令通脹惡化。

此外，美國官員和軍事分析家指，烏克蘭這次以無人機深入俄腹地奇襲，也值得特朗普政府三思「金穹」導彈防禦計劃是否可防範這種小型無人機。

（華爾街日報/路透社/Meduza）

（俄軍侵烏）