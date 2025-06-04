烏公開「蛛網」心戰震懾 再炸克里米亞大橋

【明報專訊】烏克蘭聲稱周日的「蛛網」行動擊毁41架俄羅斯軍機，當中許多都是俄軍用來對烏克蘭發射導彈甚或在核戰中所依賴的主力機隊，《華爾街日報》指出，這些圖式遠程轟炸機已停產，意味其大量損失將難以補充，重挫俄軍遠程轟炸能力。有專家亦指出，烏方今次迅速公開行動細節，反映這不僅是一次軍事行動，更是心理伏擊，目的是震懾對手，大增俄國內的安全成本。烏克蘭國家安全局（SBU）昨天再宣布，經數月策劃，當日早上在俄方興建的克里米亞大橋引爆1100公斤炸藥，破壞大橋的水下樑柱，俄方其後確認大橋道路交通短暫停運，但稱其後已恢復正常運作。
被毁轟炸機已停產 折損難補充
俄羅斯現有100多架圖式轟炸機，烏方稱「蛛網」行動造成當中逾40架受損或被毁，開源情報分析人員通過衛星影像和網上影片確認，至少有14架俄軍機受損。被毁的圖式轟炸機是俄軍遠程攻擊的核心力量，這款老舊戰機已停產，折損後難以補充，新一代轟炸機雖更現代化、機動性更強，但在航程和載彈量等關鍵性能，仍無法取代圖式機。
遭烏無人機襲擊後，俄羅斯不得不重新審視如何操作、存放及保護其剩除的戰略轟炸機隊。俄軍長期習慣將遠程轟炸機停放在室外，方便操作，但自從烏克蘭持續利用無人機攻擊俄本土後，俄軍已將大部分戰機轉移至遠離烏克蘭邊境的基地，但周日遇襲的基地中，最遠一個距基輔近5000公里，這種超遠距離突襲完全出乎俄方預料。被迫將轟炸機停放在遠離烏克蘭的地方，意味俄軍每次出動都要長途飛行才能抵達目標，動向易被烏克蘭及西方情報機構監控，同時增加俄軍攻擊計劃的複雜性。俄羅斯現將需要投入更多資源，用於保護轟炸機和其他重要軍事資產。
烏克蘭今次公開許多「蛛網」細節，專家認為是對俄羅斯的「心理戰」。烏方故意詳述用卡車載着無人機送到深入俄境4000公里處，然後在俄軍眼底下發射，這令俄方杯弓蛇影，不得不檢查每輛可疑卡車，導致無論是民用還是軍事物流都變慢，可能導致供應鏈癱瘓、社會內部信任瓦解，甚至令通脹惡化。
此外，美國官員和軍事分析家指，烏克蘭這次以無人機深入俄腹地奇襲，也值得特朗普政府三思「金穹」導彈防禦計劃是否可防範這種小型無人機。