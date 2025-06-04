神秘「商人」指示送貨 烏無人機空群奇襲難阻

貨車司機擲石棍打阻起飛

烏克蘭情報局長馬柳克（Vasyl Maliuk）在襲擊後不久，即透露發動襲擊的逾百架無人機是被偷偷放在木箱內運進俄羅斯多處，木箱透過遙控裝置打開頂蓋，讓無人機能夠起飛。英國廣播公司（BBC）引述俄羅斯Telegram（Tg）頻道Baza未經證實的帖文提到，貨車司機們的說法基本上一致：下單商人指定他們駛到某處，然後有人用電話叫他們在哪裏停車，當到達後無人機就起飛。

俄羅斯官媒俄新社引述，一名涉事的司機表示，他和其他司機有嘗試擲石阻止無人機離開。有俄媒曝光的片段顯示，有俄羅斯人發現無人機正起飛發動襲擊，於是爬上搭載無人機的卡車試圖阻止，包括用石頭和棍棒試圖砸毁尚未起飛的無人機，並掰斷其螺旋槳。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，俄羅斯Tg頻道Baza和Astra均透露，是一名住在俄羅斯的烏克蘭男子僱用幾名司機。俄新社報道，當局正追尋一名與上述烏克蘭男子同名的人的下落。烏克蘭情報局則表示，在俄境內參與今次行動的人已安全返回烏克蘭。

專家指經衛星互聯網操控

英國無人機專家懷特博士（Dr Steve Wright）向BBC表示，烏克蘭所用的無人機，是簡單的4螺旋槳無人機，載荷能力較強。他表示，今次襲擊令人震驚之處，是烏克蘭能夠將無人機偷運到俄羅斯深處後遙控施襲，他估計烏方是利用衛星或互聯網控制無人機。CNN引述熟悉烏克蘭無人機計劃消息人士稱，烏方可能設立了一個互聯網平台，讓「機師」透過第一身視角鏡頭遠距操控無人機。CNN引述消息稱，襲擊是透過俄羅斯電訊網絡實行。

烏方聲稱今次襲擊擊中了41架俄羅斯轟炸機和情報機，最少13架被毁。CNN引述消息稱，襲擊導致27架圖-95、4架圖-160、2架圖-22M3和「相信」1架A-50間諜機受損。BBC亦稱，根據最新衛星照片和影片推算，俄羅斯多款戰略轟炸機都遭到攻擊，部分飛機上周才用於轟炸烏克蘭。這些機型都已停產，要維修並不容易，也難以重啟生產線製造。此外，A-50用於協助導彈攻擊和攔截烏克蘭導彈，俄方去年2月公開表示，全國只有8架A-50，因此任何損傷都會嚴重影響俄羅斯攻防。

俄民間不滿軍方未能防範

俄羅斯國防部證實該國5個州的軍事基地受襲，但是只有兩個州有軍機受到破壞，其餘的襲擊均被化解。不過，俄羅斯民間對今次襲擊多表不滿，著名軍方博客Rybar指襲擊對「俄羅斯整支空中部隊造成悲慘損失」，「是重大過失犯罪」的結果。

（BBC/CNN/觀察者網）

（俄軍侵烏）