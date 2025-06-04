新聞人物：反傳統受精英排擠 捍衛勞工獲低下層支持

現年61歲的李在明，憑藉擔任京畿道城南市長時建立的政績民望，在2017年民主黨內初選已反映具有競逐總統的潛力，縱然當時他不敵文在寅。他任市長期間加強私營醫療、推行「地區貨幣」、提供免費學童膳食等，贏得民望。後來出任京畿道知事，對新冠疫情管控得宜獲民心。在上屆2022年總統大選，李在明僅以0.73百分點的些微得票率差距敗給尹錫悅。

李在明在家中5男2女中排行第5。因家境貧困，他小學畢業隨家人移居京畿道城南後當了黑市童工，且因工傷致一隻手傷殘。他靠公餘進修，考取高中畢業資格和獎學金，升讀中央大學法律系。曾做童工的經歷，令他當上執業律師後偏重支持維護工人利益和人權，直至2005年起參與政治，2010年當選城南市長。

然而從城南市鬧出的土地開發弊案貪污嫌疑起，他至今有多宗官司纏身。其中3宗原定5月審理的案件，法院接納其請求而押後審訊，包括：涉嫌違反《公職選舉法》一案，改期於本月18日重審；大壯洞、柏峴洞等開發案裁決延至6月24日；檢方就教唆偽證案提出的上訴押後另議。至於一宗指他涉嫌通過一間內衣生產商SBW向朝鮮非法捐款，一宗涉嫌濫用京畿道企業信用卡案，仍在審理初階。

官司纏身 稱愧累妻受辱阻兩子就業

不過按韓國憲法第84條規定，除了內亂及通敵，總統任內應暫停對其刑事起訴。惟韓聯社上月曾報道，法院能否在李在明當選總統後繼續審理其違反《公職選舉法》一案，取決於如何界定「刑事起訴」的範圍。

對於從政以來所受種種調查和懷疑，他周一受訪說慚愧連累妻子受侮辱，又使兩子受捏造假新聞騷擾致就業困難。

（京鄉新聞/朝鮮日報/中央日報/BBC）