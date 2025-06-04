李在明當選韓總統 執政5承諾 克服內亂 振興經濟 保護人民 半島和平 團結國民

投票在當地時間昨晚8時（香港昨晚7時）結束，韓國三大傳統電視台KBS、MBC和SBS隨即公布聯合票站調查結果，顯示李在明得票達51.7%，領先最大對手金文洙達12.4個百分點，另一保守派候選人李俊錫僅得票7.7%，遜於選前民調表現。按年齡層分析，李在明於40至49歲、50至59歲選民的優勢明顯，得票率高達七成上下，他在20至29歲、30至39歲選民則因男性選民較不支持而未能過半。金文洙只在70歲或以上選民明顯領先，在60至69歲選民僅輕微佔優。

得票可望超越朴槿惠盧武鉉

在當地時間11時半後，三大電視台和韓聯社等陸續宣布李在明當選「已成定局」。李在明隨後離開仁川寓所前往國會，發表勝選演說，他在家門口向支持者表示：「計票仍在進行。如能當選將向國民的偉大決定致敬。」倘若李在明最終得票率跟票站調查相若，則甚至會超越2012年的朴槿惠（51.55%），成為韓國民主化後得票率最高的總統。即使稍有誤差，仍有機會超越2002年的盧武鉉（48.91%），成為最高得票率的進步派總統（朴槿惠為保守派）。

據韓國中央選委會公布，這次總投票率達79.4%，比2022年上屆高出2.3個百分點，是1997年以來最高數字。當選者預計周三清晨會獲選委會確認，參考上次朴槿惠被彈劾罷免後文在寅當選後的舊例，61歲的李在明料可即日（周三）早上在國會通過簡單儀式宣誓就任總統。

國民力量黨觀票現場靜默

票站調查結果公布後，數百名李在明支持者在國會外爆發歡呼聲，在國會內觀看開票的共同民主黨人則開始高呼「李在明」。在國民力量黨觀票的國會圖書館講堂，眾人異常沉默和木無表情，而且該黨主要人員在投票結束前半小時起已進入房間開會。有在光化門廣場集會的反李人士質疑民調公信力，質疑存在弄虛作假。

共同民主黨國會議員鄭俊鎬向身處首爾的本報特約記者說：「這屆6月3日的總統大選勝利，不僅是政權的更替，更是（戒嚴風波期間國會前）廣場上呼喊的市民們用選票表達的結果。感謝各位國民擊退了虛假的煽動。現在『真正的韓國』已經開始，我們將為恢復民主而繼續努力。」

李在明周日拉票時向選民強調，共同民主黨「不是左派、右派，是實力派」。他承諾當選後將以民生經濟為首務。對外關係方面，李在明雖被質疑親中朝、遠日美，但其外交幕僚向本報強調，李在明政府會「以國家利益為羅盤，實踐真正的實用外交」，尋求避免跟北京對立，同時韓美同盟、韓日伙伴關係、韓美日三邊合作視為外交安保戰略的三大核心支柱。

明報特約記者 許東爀、明報國際組

首爾-香港 連線報道