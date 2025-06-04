連續3天 領物資巴人遭掃射 新一宗最少27死 以軍稱向「可疑人物」附近開火

事發的分發點由以色列及美國成立的私人援助組織「加沙人道基金會」（GHF）營運。加沙政府媒體辦公室周二指摘以色列「犯下可怕的、故意重複的罪行」，稱其一直引誘飢餓的巴勒斯坦人到美國支援的援助分發點，然後向他們開火。

以色列軍方表示，其部隊對拉法分發點附近一群「偏離指定通行路線並朝着軍隊移動的可疑人物」鳴槍示警，在對方未撤離的情况下在他們附近開火。以軍稱正深入調查。

聯國專員：阻平民領物資可致戰爭罪

GHF上周啟動首個分發點，但有關分發點附近發生殺戮事件的報道不斷出現。周日，巴勒斯坦和國際官員報道稱最少31人喪生，還有數十人受傷，周一又有3名巴人死於以色列火力之下。以軍否認對平民開火，並稱有關周日分發物資期間發生死亡事件的報道是哈馬斯「捏造」。

聯合國人權高級專員蒂爾克周二發表聲明，指出阻礙加沙平民獲取食品和救濟物資可能構成戰爭罪，並指攻擊領取食物援助的平民「不可理喻」，呼籲展開獨立調查。

新系統定點派糧先到先得 易生亂

GHF援助計劃早已受爭議，被指繞過傳統援助組織，而聯合國和一些成立已久的慈善機構猛烈批評，指GHF援助行動不遵循人道主義原則。

連串致命事件更加引發外界質疑GHF的新物資分發系統。英國廣播公司（BBC）報道，聯合國的模式是在加沙400個地點將援助送到人口密集區，而由GHF統籌、美國安全承包商監督的新模式，則需要巴人前往大型分發點領物資，意味數以千計飢餓平民被迫與以兵近距離接觸。BBC還指出，聯合國根據人口登記分發援助，保證每人獲得食品，GHF的分發則是巴人根據先到先得原則拿取食物，容易發生哄搶混亂場面。

（路透社/法新社/半島電視台/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）