明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

研究證運動抗癌實效

【明報專訊】一項歷時10年的國際研究發現，定期做運動不僅可大幅降低癌症患者死亡風險達三分之一，亦能減少癌症復發或新癌症出現的機會，效果甚至勝過很多藥物。英國《衛報》的報道稱，這是首次有明確證據證明運動對對付癌症有明顯成效。

定期運動減癌症死亡風險1/3

報道稱，這項研究在全球最大癌症會議、美國芝加哥舉行的美國臨牀腫瘤學會（ASCO）年會上公布，並刊登於《新英格蘭醫學期刊》。研究涵蓋美國、英國、澳洲、法國、加拿大及以色列共889名大腸癌患者，其中九成為第三期患者。參加者被隨機分為兩組，一組（445人）安排有教練指導的運動，另一組（444人）則只收到一份健康生活小冊子作參考。「運動組」患者每月與私人教練訓練和跟進指導，初期每月兩次，之後每月一次，持續3年，目標是每周完成相當於3至4次、每次45至60分鐘的運動。5年後，「運動組」患者出現復發或新癌症的情况比對照組低28%；8年後，死亡風險更減少37%。

研究負責人、加拿大皇后大學醫生布思（Christopher Booth）說，「很多患者在完成手術和化療後會問，還可以做什麼來提升康復機會？現在我們有明確的答案：做運動、找教練、有目標。」他又補充，初步數據顯示，在乳癌與前列腺癌方面，多做運動的組別面對的復發風險也較小。

沒有參與研究的ASCO首席醫療官格拉洛（Julie Gralow）形容，有關研究質量高，是最有力的證明，勢對癌症治療中及治療後鼓勵運動的重要性帶來重大改變。

（衛報）

相關字詞﹕復發 癌症治療 癌症 運動

上 / 下一篇新聞