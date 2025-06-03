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巴人領物資遭槍擊32死 控以軍海陸空立體掃射

【明報專訊】由以色列及美國新成立的「加沙人道基金會」（GHF）負責的加沙南部物資分發站，周日（1日）清晨發生以軍涉嫌從無人機、坦克等海陸空全方位向等候糧食的巴勒斯坦人開火事件，造成最少32死、逾200傷。有傷者指控「這不是救援。這是謊言」。不過以色列國防軍與GHF俱否認有向平民開槍事件，有以國軍官稱只是「鳴槍示警」以制止可疑分子靠近，GHF聲稱是「哈馬斯積極煽動的假新聞」。

目擊者和醫療人員稱，巴勒斯坦群眾為獲取糧食，天未光便走向拉法市西阿拉姆（al-Alam）周圍由以軍守護的緩衝區分發點守候。惟清晨約4時，以軍開始向分發站周圍的人群開火。紅十字會聲明表示接收了179名傷者，包括婦孺，大部分傷者的四肢和上身受槍傷或為彈片所傷，21人送抵證實死亡。這是其拉法市西的馬瓦西（Al-Mawasi）戰地醫院設立一年來，最多人遭受武器所傷的單一事件。汗尤尼斯納賽爾（Nasser）醫院也表示接受了大量槍傷傷者，很多頭、胸中槍。無國界醫生聲明稱「屠殺」，表示傷者表示被「從無人機、直升機、船艇、坦克、以軍地面部隊」四方八面而至的槍彈射擊。

以軍否認殺平民 稱鳴槍示警

一些巴人指控沒有何時和怎樣從戰區安全前往GHF分發點的清晰指引。傷者阿卜迪（Mansour Sami Abdi）說：「他們叫我們去取糧，然後從四面八方開火。這不是救援。這是謊言。」周日同一天，內察里姆走廊的GHF分發點附近有1人中槍身亡；到周一，再有拉法市附近分發點以軍槍擊事件釀至少3死35傷。無國界醫生表示人命傷亡本可避免，批評GHF的分發物資機制「不夠人性、危險、極無效率」。

有以軍官員針對周日清晨的事故，說當時的分派站尚未運作，以軍「鳴槍示警」是為制止可疑分子靠近。一名拉法士兵告訴BBC，以軍確實在人群附近開槍，卻不是對着群眾，無人中槍。

以軍稱初步調查顯示，以軍「沒有向靠近或處於人道救援分發站的平民開火」。以軍又發布由無人機拍到的片段，聲稱在汗尤尼斯附近，有武裝蒙面男子向接受救濟的平民扔石和開火。

（華盛頓郵報/彭博社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙人道主義基金會 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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