烏「木馬無人機」毁俄轟炸機 基輔料俄損失546億 俄否認41軍機被毁

澤連斯基稱輝煌行動

烏克蘭在俄烏周一於土耳其舉行第二輪停火談判前夕發動至今離烏克蘭本土最遠的無人機攻擊，俄境內摩爾曼斯克州與伊爾庫茨克州的基地有多架軍機受損，包括圖-22M與圖-95M。俄國防部在Telegram確認國內軍事基地遭烏國無人機攻擊，形容為恐怖襲擊，但否認烏方有關擊毁41架軍機的說法。倫敦智庫IISS數據庫顯示，遇襲前俄國擁有54架圖-22M與58架圖-95M，但外界不清楚事前有多少架還能執行任務。

木容器運入境後遙控施襲

《華爾街日報》和路透社引述烏克蘭情報官員稱，SBU將採用4個螺旋槳的多架無人機放在木製容器運入俄羅斯境內，至行動當天將這些容器放到貨車上，送到空軍基地周邊地區，然後透過遙控打開容器上蓋，讓無人機飛向攻擊目標。社交網站流傳影片顯示，一架無人機從容器起飛，隨後現場響起槍聲，顯然有人試圖將其擊落。另一段影片可見一架停放在機場的飛機遭遇爆炸襲擊。

澤連斯基表示，烏方這次行動出動了117架無人機，形容是一次輝煌行動，是烏克蘭獨自行動取得的成果。他又稱，「最有趣」的是今次烏方在俄國的行動「辦公室」，就位於俄羅斯聯邦安全局（FSB）地區辦公室旁。美國高級官員表示，烏方行動前未有知會美方。

無人機已成為俄烏雙方施襲的主要工具，如何令它不受干擾地正常運作成為考驗。軍事網媒The War Zone報道，自去年春季起俄軍開始光纖電纜連接，取代無線電控制無人機，藉此避免干擾行動，烏軍隨後亦仿效。行動代號Yas的烏軍指揮官向該網媒稱，利用光纖控制的無人機擊中目標率有五成，航程10公里的光纖無人機成本約1200美元（約9360港元）。然而，Yas稱他們使用光纖控制無人機的數量佔整體不足5%，因光纖供應緊張。初步未知今次無人機襲擊是否使用光纖控制無人機。

（華爾街日報/TWZ/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）