保守派學者險勝總統選舉 波蘭親歐派受挫

選委會指周日次輪投票的投票率達71.31%，為總統選舉次輪投票新高。42歲的歷史學者納夫羅茨基的競選口號是「波蘭第一、波蘭人優先」。波蘭已接納逾100萬來自邊境的烏克蘭難民，他曾承諾繼續支持鄰國烏克蘭對抗俄羅斯侵略，但也譴責政府給予戰爭難民的福利，競選期間承諾確保經濟和社會政策優先考慮波蘭民眾，有輿論批評他在極右勢力強調外來移民、生活成本和安全問題背景下，加劇民眾對烏克蘭難民的不安情緒。納夫羅茨基表明一旦當選，會反對批准烏克蘭加入北約的決議，路透社指這立場旨在迎合民眾對烏克蘭支持度下降的趨勢。他又直言仰慕美國總統特朗普，曾說波蘭應專注於塑造和主導歐洲與特朗普的關係。

曾稱仰慕特朗普 可否決總理親歐計劃

波蘭國會掌握大多數權力，但總統可否決立法，因此今次投票受到國際社會密切關注。英國廣播公司（BBC）指納夫羅茨基或續動用總統否決權，阻止總理圖斯克的親歐盟計劃。

歐盟委員會主席馮德萊恩在社交平台X祝賀納夫羅茨基當選，表示相信歐盟能夠繼續與波蘭保持非常良好的合作。北約秘書長呂特也恭賀納夫羅茨基當選，期望合作加強聯盟關係應對俄羅斯威脅。

（法新社/路透社/BBC/中央社）