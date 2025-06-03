選民不分黨派對現實失望

反華未成焦點 「台海安保牌」難打

金文洙選情舉步維艱有眾多因素：一是尹錫悅時期施政失利，原本就拖累其支持度；二是李在明有關台海局勢的言論雖有爭議，但反華情緒未成大選焦點議題；三是金文洙在保守派不是像李在明之於進步派般的重量級總統候選人，情况有點類似2017年朴槿惠被罷免後的情况；四是國民力量黨內部對罷免尹錫悅意見不一，金文洙立場曖昧，導致部分保守派和中間派選民流失；五是同為保守派的前國民力量黨黨魁李俊錫退黨參選，分薄保守派票源，中間派選民似乎更支持李俊錫。李在明本身也捲入大莊洞和違反選舉法等5宗案件，但類似個人問題被認為已「化石化」，難對選情構成顯著影響。

保守派分裂 分薄票源

選前的最後變數來自5月27日的候選人辯論，李俊錫引用聲稱是李在明以往跟大嫂爭吵時的涉及女性私處侮辱言論，其造成的廣泛爭議可能改變女性選民的意向。前大田市議員、國民力量黨的金素延律師分析稱：「李俊錫的言論預計會對（性文化保守的）韓國女性選民產生重大影響，李在明和李俊錫的支持率都會下降。」

共同民主黨態度相對冷靜，該黨常任統籌選舉對策委員長尹汝雋向本報表示：「雖然很難說完全沒有影響，但正如過去的情况一樣，影響並不是絕對的。對共同民主黨來說，現時民生問題最為緊迫。相信（曾任城南市長及京畿道知事的）李在明候選人憑藉其經驗，能妥善解決民生問題。」以準確選舉和政治預測聞名的KBS電視台製作人韓政錫也認為，李俊錫的言論屬於「非政治問題」，故影響不會太大，而且李在明的支持度領先金文洙10個百分點，後者難以追趕。他認為李在明的隱憂反在於其違反選舉法案重審，如最終被定罪就會被剝奪總統職位，導致今年內又要重新大選。

李在明官司纏身 如定罪將再大選

國民力量黨仍寄望打「安保牌」。在京畿道水原市的競選會上，該黨元老孫鶴圭向本報表示：「金文洙候選人（2006-2014）和我（2002-2006）一樣擔任過京畿道知事，我們在任期間多次訪問位於京畿道的韓美同盟象徵——美軍基地，但李在明在擔任京畿道知事期間（2018-2021年）從未訪問過。這證明李在明對韓國的安全不感興趣。」

然而，無論保守派、進步派還是中間派，選民們都對現實政治表現出失望。一名住在釜山的40多歲保守派男子表示：「一個無法『修身齊家』的人（李在明）卻得到最高支持率，這種現實令人痛心……但國民力量黨的人現只關心選後黨內權力鬥爭。繼續生活在韓國的現實令人感到可怕。」一名住在首爾的50多歲中立派男性公司職員表示：「希望政治家們能夠實行穩定的政治，而不是仇恨政治。」一名住在首爾的進步派女士則稱：「尹錫悅目前獲釋，證明權力還腐敗。我們必須在這屆選舉中展現克服尹錫悅叛亂的力量。」

明報特約記者 許東爀