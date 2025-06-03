戒嚴後大選 韓聚焦修憲限總統權 李在明一路領跑贏面大

綜合5月28日公布的選前最後民調，李在明支持度為43%至48%，金文洙支持度為34%至36%居次，另一保守派改革新黨的李俊錫則以10至12%排第三。儘管另一保守派候選人黃教安選前兩天宣布退選，但李俊錫堅持到底，意味着保守派無法整合票源，令李在明勝算大增。到昨天最後競選日，李在明和金文洙等仍盡力四出拉票，前者強調會先行克服民生危機，後者則攻擊李在明官司纏身。

李在明上屆2022年大選也代表共同民主黨出戰，以0.7個百分點的差距小負尹錫悅。然而，尹錫悅去年面對在野陣營主導國會輪番彈劾政府官員的政治僵局，令人驚訝地在12月3日晚上頒布緊急戒嚴令，聲稱理由是面對「反國家勢力」和朝鮮威脅，儘管戒嚴6小時後即落幕，但尹錫悅涉嫌因私心引發政經動盪，引發輿論爭議總統權力過大，以至濫用權力而欠缺制衡，進而衍生出以修憲改革政治體制的呼聲。尹錫悅本人在戒嚴風波後不足兩周，即被國會彈劾，延至今年4月4日，憲法法院正式通過彈劾案。

李金倡總統改4年一任 連任否分歧

在修憲問題上，李在明和金文洙主張仍有一定差異。李在明主張將總統任期由現時單任5年而不得連任，改為任期4年而可連任一次（最多做兩屆），大選則改成兩輪投票，同時擴大國會職能，總理改由國會提名，檢察廳長和警察廳長等關鍵官員改由國會通過任命。金文洙則主張改為任期4年但仍不得連任，廢除豁免總統刑事起訴權，同時加強對國會議員的限制，包括廢除其免責特權和逮捕豁免權、設置國民罷免制，並擴大加入「國民立法制」（指由國民提出法案，但具體細節未明）。

5月18日的首場總統候選人電視辯論也提到修憲議題。李在明強調要加強總統的責任，但要分割其職權。金文洙則主張「對有如帝王的總統制動大手術」，大幅調整總統權限，但指要顧慮有人會利用制度漏洞達至長期執政，甚至點名曾先後暫時轉職總理和修改憲法來維持長期執政的俄羅斯總統普京。

分析﹕政治制度邁權力均衡良機

韓國現行憲法是1987年六月民主運動後，國會同年10月27日通過的第六共和國憲法，後者在盧泰愚翌年上台後正式生效。自此歷屆總統候選人都在競選時喊出修憲主張，但當選後若非改變立場，就是受制於國會形勢（修憲門檻為三分之二國會議員贊成）。

12‧3戒嚴引發民眾對修憲的關心，會否再次在選後消失，暫時不得而知，但韓國蓋洛普4月民調顯示，67%受訪者認為「有必要」修憲，反映背後強大民意基礎。慶熙大學公共管治研究所教授蔡鎭源指出，經過戒嚴風波後，國民不約而同認為有修憲的必要，不能為了遷就政黨利益和政策，而錯失這次修憲機會，「無論誰人當選執政，皆必需顧全大局而讓步」。

（中央日報/KBS/Newsis/韓聯社/韓民族日報）