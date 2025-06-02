執政國民力量黨：薩德續為中韓癥結 願助美製造業復蘇

在被罷免總統尹錫悅任內，韓國採取高度親美疏華（甚至反華）的外交姿態，金文洙會有多少延續這路線？金健認為，中韓關係癥結在於中國對韓國宣布2016年部署薩德導彈防禦系統的「正當防衛手段」實行報復，「若非當年薩德部署，我們如今將毫無手段應對朝鮮戰術核武的威脅」。他主張北京「當初沒能理解我們的處境」，而至今仍未全面解除「限韓令」（按：北京官方未曾承認有此政策）與非正式制裁，「若要重建互信，北京須主動解除所有懲罰措施」。

對華貿易要「互惠多元」拒依賴

談到對華經濟關係，金健表示將以「互惠與市場多元」為指導原則深化經濟合作，同時避免對單一品項或供應鏈的過度依賴，防止重演以尿素危機（按：中國最少兩度管制尿素出口，韓國化工產業因此陷困）為代表的供應鏈衝擊，「我們會擴大合作，但不走向依賴」。

中美角力升溫和美國印太戰略令韓國難以再避談台海局勢。金健認為，若台海發生戰事，將對韓國安保構成實質威脅，「美軍若將主力轉向台灣方向，韓半島（朝鮮半島）恐出現戰力真空，朝鮮或將趁勢挑釁，而中國的默許更不可排除。台灣海峽的和平穩定是韓方核心利益，我們堅決反對任何一方片面改變現狀」。韓國超過四成的貿易運輸經由台灣海域，一旦航線中斷，經濟將遭重創，對此金健重申：「我們的對台政策不是中立模糊，而是有原則的實用主義。」

指「台灣有事」將威脅韓安保

金健明言金文洙會延續並強化韓國「印太戰略」，與區域內外友好國家合作維護自由與開放的秩序，但韓方印太戰略「不排除任何國家，也不以對抗為前提，而是基於合作與共榮」。他又指金文洙會以「持續性」為韓日關係的關鍵目標，避免因政權更替反覆動搖外交路線。

12‧3戒嚴風波被認為窒礙韓國應對「特朗普2.0」的關稅戰。金健表示，金文洙已承諾將關稅議題列為外交首務，計劃當選後立即會見美國總統特朗普，盼在7月8日關稅暫緩期結束前達成共識，「雖然不避諱潛在挑戰，但也視其為深化韓美經濟聯盟的契機」。他強調韓國將成為美國製造業復蘇的戰略合作伙伴，「透過密切對話，韓國能提供美國所需，進而消除關稅的必要性」。他解釋稱：「金文洙政府將推動戰略製造同盟，結合韓國在造船、核能、汽車等領域的優勢產業，支援美國製造業重建。韓美同盟的價值應從安保領域擴展至技術與產業合作，以有效應對保護主義與供應鏈重組帶來的挑戰。」

韓優勢產業援美 拓同盟價值

在朝鮮核導研發屢有突破下，韓國保守派近年泛起一些鼓吹自行研發核武的聲音，被認為影響韓美關係。金健強調韓國應尋求「核平衡而非核武裝」：即透過韓美擴張威懾機制、加強「三軸作戰體系」以應對朝鮮的核導威脅——（1）（強調先發制人的）「殺傷鏈」、（2）（主要攔截40公里高度範圍內的彈道導彈和飛機的）「韓國型導彈防禦系統」（KAMD）和（3）（強調特種作戰力量的）「大規模懲戒報復作戰」（KMPR），以及強化電子戰能力來達成核威懾，「若情勢惡化，未來可探討北約式核共享或戰術核重返半島」。

指朝圖武統 「核平衡」保證威懾

金炯錫表示金文洙已表明統一應是共同繁榮的道路，將維持通過對話解決問題的立場，同時堅決應對朝方威脅。他形容朝鮮表面上放棄統一，但「朝鮮主導統一」的承諾在勞動黨政綱及其最高領導人金正恩的聲明中仍顯而易見，「朝鮮似乎在尋求透過核武器和軍事力量實現『武統』，同時斷絕與韓國的聯繫，以防止內部不滿情緒擴散」。他指朝鮮正在俄方援助下迅速強化軍力，從無人機到預警雷達，韓國對朝軍事優勢正被侵蝕，「烏克蘭模式可能複製於韓半島，不能天真期待朝鮮願意和平」。

金健則指未來韓俄關係將以「戰後重設」（reset）為主軸，拒絕回到戰前模式，「俄國戰後勢必強化遠東發展，而最佳合作伙伴不是朝鮮，而是韓國，但條件是莫斯科須停止對朝軍援、尊重韓國安保利益」。