明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

馬斯克否認濫用K仔 指《紐時》撒謊

【明報專訊】全球首富馬斯克（Elon Musk）上周六（5月31日）否認有報道指他去年幫助特朗普競選總統期間大量服用氯胺酮（ketamine，香港俗稱「K仔」）及其他藥物。

《紐約時報》上周五報道，馬斯克使用過多氯胺酮，導致膀胱出問題，還指他去年服用「搖頭丸」和「迷幻蘑菇」，並隨身攜帶藥丸盒，惟不清楚馬斯克擔任政府效率部（DOGE）負責人期間是否也服用了藥物。

馬斯克上周六在X平台上發文說：「澄清一下，我不在吸毒！《紐約時報》在撒謊。」他補充道：「幾年前我試過『經處方』的氯胺酮，並在X上說過，所以這根本不算新聞。它有助於走出陰鬱的心理困境，但我從那時起就沒再服用。」

特撤馬斯克盟友NASA署長提名

另外，美國總統特朗普上周六在社交平台Truth Social發文，表示「經過對先前關係的徹底審查」，決定撤回富豪企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任美國太空總署（NASA）署長的提名，稱快將宣布新人選。艾薩克曼為馬斯克的親密盟友，特朗普去年當選總統後曾稱希望艾薩克曼擔任下任NASA署長。但《紐時》上周六引述匿名消息人士報道，特朗普得知艾薩克曼曾捐款給知名民主黨人之後，決定撤回提名。

（法新社/紐約時報）

相關字詞﹕特朗普 艾薩克曼（Jared Isaacman） 美國太空總署（NASA） 氯胺酮（Ketamine） 馬斯克（Elon Musk）

上 / 下一篇新聞