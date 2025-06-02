合著宏觀經濟學 「央行界教父」費希爾逝世

以色列央行周日宣布費布爾的死訊，未透露死因。以色列總統赫爾佐克讚揚他是「一位世界級專業人士，剛正不阿，心地善良」。

擁有美國及以色列雙重國籍的費希爾，1943年生於非洲南部北羅德西亞（今贊比亞），在倫敦政治經濟學院（LSE）獲得學士和碩士學位，再在美國麻省理工學院（MIT）獲得經濟學博士學位。

著作成大學讀本 曾指導伯南克德拉吉

費希爾2005至2013年擔任以色列央行行長，帶領以色列渡過2008年金融海嘯，2014至2017年任美國聯儲局副主席。他亦曾擔任世界銀行首席經濟學家和國際貨幣基金組織（IMF）副總裁。費希爾曾獲委派到世界各地協助應對經濟危機。

費希爾在學術界貢獻良多，曾擔任MIT經濟系主任，與多恩布施（Rudi Dornbusch）和施塔茨（Richard Startz）合著的《宏觀經濟學》，成為無數大學生的課程讀本。他所教授和指導的學生不少後來成為響噹噹名字，包括美國聯儲局前主席伯南克、 歐洲央行前行長德拉吉、美國前財長薩默斯、現任日本央行行長植田和男等。

IMF前首席經濟學家布朗夏爾（Olivier Blanchard）2023年曾經這樣形容費希爾：「很難想像還有哪位在世的宏觀經濟學家，透過自己的研究、學生和決策，對世界各地的宏觀經濟政策產生如此大的直接和間接影響。」

（以色列時報/彭博社）