明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

合著宏觀經濟學 「央行界教父」費希爾逝世

【明報專訊】以色列央行前行長及美國聯儲局前副主席、著名宏觀經濟學教授費希爾（Stanley Fischer，圖）上周六（5月31日）逝世，享年81歲。費希爾有份撰寫的著作《宏觀經濟學》（Macroeconomics）多年來成為大學生的重要讀本。這名被譽為「央行界教父」的人物，不少門生後來也在世界各地成為央行或財政部掌舵人。

以色列央行周日宣布費布爾的死訊，未透露死因。以色列總統赫爾佐克讚揚他是「一位世界級專業人士，剛正不阿，心地善良」。

擁有美國及以色列雙重國籍的費希爾，1943年生於非洲南部北羅德西亞（今贊比亞），在倫敦政治經濟學院（LSE）獲得學士和碩士學位，再在美國麻省理工學院（MIT）獲得經濟學博士學位。

著作成大學讀本 曾指導伯南克德拉吉

費希爾2005至2013年擔任以色列央行行長，帶領以色列渡過2008年金融海嘯，2014至2017年任美國聯儲局副主席。他亦曾擔任世界銀行首席經濟學家和國際貨幣基金組織（IMF）副總裁。費希爾曾獲委派到世界各地協助應對經濟危機。

費希爾在學術界貢獻良多，曾擔任MIT經濟系主任，與多恩布施（Rudi Dornbusch）和施塔茨（Richard Startz）合著的《宏觀經濟學》，成為無數大學生的課程讀本。他所教授和指導的學生不少後來成為響噹噹名字，包括美國聯儲局前主席伯南克、 歐洲央行前行長德拉吉、美國前財長薩默斯、現任日本央行行長植田和男等。

IMF前首席經濟學家布朗夏爾（Olivier Blanchard）2023年曾經這樣形容費希爾：「很難想像還有哪位在世的宏觀經濟學家，透過自己的研究、學生和決策，對世界各地的宏觀經濟政策產生如此大的直接和間接影響。」

（以色列時報/彭博社）

相關字詞﹕聯儲局 以色列 美國 央行 費希爾（Stanley Fischer）

上 / 下一篇新聞