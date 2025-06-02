美拒哈馬斯永久停火方案 談判陷僵局

美國提出的方案設想雙方最少停火60天，哈馬斯與以色列分別交換人質及在囚巴人。哈馬斯前日提交回應，聲明稱他們的回應目的是實現永久和平、以軍完全撤出加沙，並確保人道物資能送到巴人手中。哈馬斯成員稱尋求修改部分內容。有了解和談的巴人官員向路透社稱，哈馬斯要求之一是希望獲保證協議將達至永久停火。

路透社引述包含哈馬斯回應的文件報道，根據哈馬斯的計劃，以色列將在停火協議生效時停止所有軍事行動，由聯合國、紅新月會及其他商定途徑運送物資。

然而，威特科夫在社交網站X形容哈馬斯的回應完全不可接受，「只會讓我們倒退」，指接受美國提出的方案，是在未來數日達成為期60天停火協議、讓一半在生及離世人質回到家人身邊的唯一途徑，並可近距離展開實質談判，以達至永久停火。以色列總理內塔尼亞胡表示，儘管以色列已同意美國提出的停火方案，但哈馬斯仍然堅持拒絕接納，以色列將繼續努力促使以色列人質獲釋，並擊敗哈馬斯。

加沙稱以軍襲物資分發點 GHF斥揑造

哈馬斯高級成員納伊姆否認拒絕方案，但指以方回應跟之前達成共識不符，指威特科夫「完全偏袒」以色列。

以哈就停火努力失敗互相指摘之際，巴勒斯坦新聞機構WAFA及親哈馬斯傳媒周日（1日）報道，獲美以支持的「加沙人道主義基金會」（GHF）在拉法的物資分發點附近受到以軍攻擊，造成最少31死。

以色列軍方在一份聲明中表示，正調查巴勒斯坦人在援助分發地點遭槍擊的報道，不清楚是否軍人開火造成。GHF否認在其拉法分發點有任何人被殺或受傷，並稱所有分發活動均未發生事故，指哈馬斯揑造「虛假報道」。

（法新社/路透社/彭博社/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）