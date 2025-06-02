美拒哈馬斯永久停火方案 談判陷僵局

【明報專訊】巴勒斯坦武裝哈馬斯上周六（5月31日）表示已「正面」回應美國中東問題特使威特科夫提出的加沙停火方案，稱願意釋放10名在生人質及18名人質遺體交換巴人囚犯，同時正尋求美國支持修改部分方案內容，但威特科夫拒絕哈馬斯的回覆，稱其「完全不可接受」。停火談判陷入僵局之際，加沙衛生當局昨表示，以色列在加沙南部拉法一家由私人援助機構營運的援助分發點附近開火，造成最少31死。
美國提出的方案設想雙方最少停火60天，哈馬斯與以色列分別交換人質及在囚巴人。哈馬斯前日提交回應，聲明稱他們的回應目的是實現永久和平、以軍完全撤出加沙，並確保人道物資能送到巴人手中。哈馬斯成員稱尋求修改部分內容。有了解和談的巴人官員向路透社稱，哈馬斯要求之一是希望獲保證協議將達至永久停火。
路透社引述包含哈馬斯回應的文件報道，根據哈馬斯的計劃，以色列將在停火協議生效時停止所有軍事行動，由聯合國、紅新月會及其他商定途徑運送物資。
然而，威特科夫在社交網站X形容哈馬斯的回應完全不可接受，「只會讓我們倒退」，指接受美國提出的方案，是在未來數日達成為期60天停火協議、讓一半在生及離世人質回到家人身邊的唯一途徑，並可近距離展開實質談判，以達至永久停火。以色列總理內塔尼亞胡表示，儘管以色列已同意美國提出的停火方案，但哈馬斯仍然堅持拒絕接納，以色列將繼續努力促使以色列人質獲釋，並擊敗哈馬斯。
加沙稱以軍襲物資分發點 GHF斥揑造
哈馬斯高級成員納伊姆否認拒絕方案，但指以方回應跟之前達成共識不符，指威特科夫「完全偏袒」以色列。
以哈就停火努力失敗互相指摘之際，巴勒斯坦新聞機構WAFA及親哈馬斯傳媒周日（1日）報道，獲美以支持的「加沙人道主義基金會」（GHF）在拉法的物資分發點附近受到以軍攻擊，造成最少31死。
以色列軍方在一份聲明中表示，正調查巴勒斯坦人在援助分發地點遭槍擊的報道，不清楚是否軍人開火造成。GHF否認在其拉法分發點有任何人被殺或受傷，並稱所有分發活動均未發生事故，指哈馬斯揑造「虛假報道」。