俄烏談判前 烏奇襲稱毁逾40俄戰機 俄認4州空軍基地遇「恐襲」 烏官指偷運無人機入俄得手

俄羅斯國防部周日的聲明承認，基輔當局使用第一視角（FPV）無人機對摩爾曼斯克州（鄰近芬蘭）、伊爾庫茨克州（位於蒙古國以北）、伊萬諾沃州（莫斯科東北）、梁贊州（莫斯科東南）及阿穆爾州（接壤黑龍江省）的空軍基地發動「恐怖襲擊」，其中伊萬諾沃州、梁贊州及阿穆爾州軍事機場成功攔截全部恐怖襲擊，摩爾曼斯克州與伊爾庫茨克州因機場毗鄰區域發射的FPV無人機引發多架航空裝備起火，所有火情已被撲滅。聲明指俄方沒有軍人或文職人員傷亡，部分「恐襲參與者」已被拘捕。社交平台流傳影像顯示，伊爾庫茨克州的貝拉亞（Belaya）空軍基地，有俄軍可用於投放核彈的戰略轟炸機起火。

烏軍「蛛網」行動籌備逾年半

《華爾街日報》同日則引述烏克蘭官員表示，這項代號「蛛網」的大規模無人機攻擊行動，針對貝拉亞（伊爾庫茨克州）、伊萬諾沃（伊萬諾沃州）、佳吉列沃（梁贊州）和奧列尼亞（摩爾曼斯克州）這4個俄羅斯軍用機場，合共炸毁逾40架俄軍軍機，行動由烏克蘭國家情報局（SBU）策動，籌備歷時逾1年半。烏官宣稱SBU利用裝有木製貨櫃的貨車把數十架小型無人機偷運入俄境，行動時遙距控制施放。烏方情報官員研判，俄軍若損失數十架對其核武部隊和對烏攻勢至為關鍵的長程軍機，其軍力會被嚴重削弱——據其說法，受損俄軍軍機包括「圖-95MS」和「圖-22M3」轟炸機，機型皆屬俄方停產類別。

海參崴軍營疑遇襲 兩州橋被炸

另外，位於海參崴市中心以東約12公里的德桑特納亞灣上周五（5月30日）早上發生兩宗爆炸，《基輔郵報》等烏媒引述烏克蘭國防情報總局（HUR）消息人士報道，襲擊針對俄軍駐地，兩次爆炸分別在一處哨站附近，以及駐軍人員所在地和指揮部發生，擊中士兵及特別軍事設備。《基輔郵報》的消息人士稱，德桑特納亞灣軍事基地駐有俄軍第47獨立空中突擊營，以及第155獨立近衛海軍步兵旅，報道則指控俄軍第155獨立近衛海軍步兵旅積極參與全面侵烏。海參崴距離俄烏邊境近9500公里，如屬實將是烏軍自開戰以來最深入俄境的軍事襲擊。烏媒指德桑特納亞灣距離正派兵援俄的朝鮮與俄邊境約185公里。

俄羅斯西部庫爾斯克州和布良斯克州分別有橋樑爆炸，俄方官員質疑烏方要破壞雙方的第二輪和平談判。另一邊廂，烏克蘭空軍指控俄軍於和談前一天向其境內發動全面侵略以來最大規模的無人機攻擊，共施放了472架無人機，以及7枚導彈。

（俄羅斯衛星通訊社/華爾街日報/基輔郵報/路透社）

（俄軍侵烏）