甫卸職政府效率部 即爆吸毒醜聞 紐時：馬斯克濫服K仔損膀胱

《紐約時報》引述多名消息人士報道，馬斯克去年為總統特朗普助選時開始服食大量中樞神經系統抑制劑氯胺酮（ketamine，香港俗稱「K仔」），間中還服用受管制藥物「搖頭丸」、「迷幻蘑菇」，以及治療過度活躍症或渴睡症用的「阿得拉」，他甚至在去年5月左右向人表示，他因為服用太多K仔，導致膀胱出現毛病。馬斯克曾承認自己時而亢奮，時而情緒低落，覺得壓力沉重，約兩周一次服用過醫生處方的氯胺酮治療「負面情緒」。雖然他曾對傳記作者說：「我確實不喜歡服用非法藥物。」但知情人士告訴《紐時》，馬斯克服用K仔的情况遠比外界所知嚴重，有時是天天，有時是混合其他藥物使用。報道引述見過其隨身藥盒的消息人士和照片證據稱，藥盒內有每日分量的約20顆精神科藥物。

報道未證藥物影響公職

報道指未能證明馬斯克曾在擔任公職時受藥物影響，但他曾展示異常行為和不穩情緒，曾侮辱閣員，在接受預定訪問時回答錯亂等。此外，他有暴飲暴食和服用減肥藥問題。Tesla董事局成員則對他服用安眠藥唑吡呾等藥物表示擔憂。報道稱，馬斯克旗下太空開發公司SpaceX會不時測試員工有否受藥物影響，但馬斯克往往會獲提前通報。

右眼瘀青 稱遭5歲子打傷

馬斯克上周五出席在白宮舉行的告別會時問到有關報道，他拒絕正面回應，只是質疑《紐時》的公信力，又叫記者發問其他問題。對於記者問到有否覺察馬斯克經常使用毒品，特朗普道：「沒有。我認為埃隆（馬斯克）是非常棒的。」另外，馬斯克當日露面時右眼出現明顯瘀青，惹來關注和揣測。馬斯克聲稱瘀傷是被5歲兒子「小X」打成的：「我跟小X開玩笑，話『朝我臉龐揮拳』。他真的那樣做了。」

53歲的馬斯克自1月底以「特殊政府僱員」身分擔任政府效率部主管，在4個月裏以裁冗員、免浪費等名義，導致聯邦政府數以萬計員工被解僱，多個機構被裁撤，獲美國總統特朗普讚譽有加。惟因其職位屬臨時性質，依法不能一年工作逾130天。特朗普在橢圓形辦公室授予一枚金鑰匙，嘉許他的「非凡貢獻」、作出了「幾代人以來最全面、影響深遠的政府改革計劃」，又稱馬斯克「不是真的離開」。馬斯克則說：「我期望繼續當總統的朋友和顧問。總統有什麼想我去做的事，我樂意效勞。」

（紐約時報/法新社）