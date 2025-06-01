報告：東南亞武器採購研發開支增 仍只佔GDP 1.5%

上述報告統計顯示，2022年至2024年東南亞主要國家印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的國防採購及研發開支增加了27億美元（約211億港元），惟以總額計平均只佔這些國家GDP的1.5%，比例上平穩地維持過去10年的水平。

報告指近年烏克蘭和中東的衝突，加上美中戰略競爭以及亞太安全環境惡化，可能導致國防工業伙伴合作有上升趨勢。潛在熱點的競爭安全動態令亞洲各國更有需要發展軍事實力以作應對。

依賴外國進口關鍵軍備

報告指亞太國家仍依賴從外國進口大部分關鍵武器和軍備，包括潛艇、戰鬥用軍機、無人機、導彈，以至用作監控和收集情報的先進電子系統。歐洲軍工公司通過技術轉移、合資經營、許可組裝合約，在區內的行業主導地位有所提升；同時沙特阿拉伯和阿聯酋等中東國家亦正進佔市場份額，如阿聯酋正跟廣泛的伙伴網絡展開合作，這些伙伴包括中國主要經營防務產品巨擘中國北方工業，以及印度國防部轄下的航空工業集團「印度斯坦航空」（Hindustan Aeronautics）。

（路透社）