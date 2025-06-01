香格里拉對話首演闡印太戰略 促亞洲盟友增軍費至GDP 5% 美防長控威脅「真實迫切」 華：挑釁挑撥

海格塞斯：北京為攻台實戰演練

海格塞斯以「美國對印太安全的新抱負」為題發表演說，強調印太地區是美方「優先關注戰區」，並強調「我們將一直留在這裏」。他多次質疑北京攻台意圖，強調美方明確認為中國共產黨「武力征服」台灣的任何企圖，都將為印太地區和世界帶來毁滅後果，警告解放軍正建設入侵台灣的實力，「並為實戰而演練」。他稱美方不會「粉飾」太平，「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」，但他堅稱美國對華「不尋求衝突」，只是也不會讓盟友和伙伴屈從於中國。

美國在台灣問題上維持戰略模糊政策，海格塞斯的演說也未就美方會否出兵制止北京攻台表態。惟海格塞斯明確敦促亞洲盟友將防衛開支提升至該國GDP的5%水平——歐洲各國如無意外會在本月北約峰會上同意一樣的「5%」目標（現為2%，但仍有多國未做到），他強調美國的亞洲盟友和伙伴面對着「遠（比俄羅斯）難應付的威脅（按：暗指中國），更別說朝鮮」，然而他們在防務方面的開支遠比歐洲少，質疑這「不合理」。他警告亞洲盟友和伙伴在經濟上依賴中國，只會加深後者的「惡意影響力」，到面臨緊張時刻，會令美國防務決策受礙。海格塞斯另在問答環節稱，華府屬意歐洲盟友和伙伴聚焦軍事投資於歐洲大陸，以助美方專注支援印太地區的盟友和伙伴。

海格塞斯還將美國總統特朗普跟新加坡建國總理李光耀著名的務實主義相提並論，宣稱二人都是「勇於挑戰已過時舊處事方式的歷史偉人」。

中國這次未有派出防長董軍與會，率領代表團的胡鋼鋒同日下午在香會出席「亞太海事安全合作」專題會議，其間在開場白不點名反擊海格塞斯的言論，他說：「我們不接受對中方的無端指摘，有的內容無中生有，有的顛倒黑白，有的賊喊抓賊，根本就是挑起事端，製造分裂，煽動對抗，搞亂亞太，這違反潮流，不得人心，也不可能得逞。」

中方代表：不接受無端指摘

中國外交部發表發言人回應，指摘海格塞斯無視地區國家求和平謀發展的呼聲，兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，大肆渲染「中國威脅論」，充滿挑釁挑撥。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。發言人指出，事實上，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素，又強調台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，「美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火」。

（華爾街日報/聯合早報/法新社/新華社）