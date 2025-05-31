以色列西岸拓殖民「阻建國」 巴勒斯坦政府：拖地區入暴力循環

卡茨（Israel Katz）在聲明表示位於西岸北部的霍姆什（Homesh）及薩努爾（Sa-Nur）殖民區將會重建；以色列在約20年前撤出這兩個殖民區。此外，沿着以色列東部邊境的約旦河大裂谷亦有地方被規劃開發，以國總理內塔尼亞胡長期視該區為戰略要塞。

以色列在1967年六日戰爭中佔領西岸、東耶路撒冷及加沙，而以國在佔領的土地建有約160個殖民區，有約70萬猶太人居住。最新擴建計劃已獲以色列安全內閣批准，國防部的聲明指安全內閣的決定為「將改變該地區面貌並塑造未來幾年定居點發展的重要一步」。

卡茨形容增建殖民區為「千載難逢」的舉措，將阻止建立會危及以色列安全的巴勒斯坦國，並為以國抵禦敵人提供緩衝。至於極右財長斯莫特里奇呼籲政府重新評估所佔領土地的主權問題，暗示吞併全部或部分領土的問題。

聯合國人權辦公室一直表示擴建殖民區違反國際法，國際社會亦普遍認為殖民區不合法，妨礙解決持續數十年的以巴衝突。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的發言人批評以色列用盡一切手段阻巴勒斯坦建國。

「以允美停火方案」 哈馬斯：不符要求

另外，美國白宮周四稱美國向哈馬斯提交了獲以色列支持的停火方案。路透社引述文件指方案提議停火60日，哈馬斯在首周釋放28名在生及離世人質，而以色列則釋放125名巴人囚犯及180名巴人遺體，當哈馬斯簽署停火協議，將立即向加沙提供援助。方案又稱一旦達成永久停火，哈馬斯將釋放最後30名人質。

以色列未有確認同意新停火方案，而哈馬斯政治局成員納伊姆周四指新方案代表「殺戮和饑荒的延續……且不符合我們人民的任何要求，當中最重要的是停止戰爭」，哈馬斯正研究如何回應。

（路透社/彭博社/法新社/新華社/以色列時報）