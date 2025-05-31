特朗普斥華「完全違反」協議 中使館促維護日內瓦共識

美國總統特朗普周五（30日）在旗下社交平台Truth Social，公開指摘中國「完全違反」與美方的協議，聲言美方「做老好人」到此為止。

中國駐美國大使館隨即以發言人劉鵬宇的名義發聲明回應特朗普的指控，敦促美方停止對華「歧視限制」，強調雙方應「一同維護日內瓦高層會談達成的共識」。聲明重申中美雙方自日內瓦會談後，在多個層面的雙邊和多邊場合上就相應經貿議題關切保持溝通。

白宮副幕僚長米勒周五表示，華府已準備好其他針對中國的行動，聲言「中國沿着此路走下去，而非尋求合作之路，將是難以置信地不智」。

「對等關稅」暫恢復 華府研「B計劃」

美國國際貿易法院3名法官組成的合議庭周三裁定，貿易逆差不構成國家緊急狀態，特朗普強徵關稅是踰越總統權力，故暫停「芬太尼關稅」和「對等關稅」（包括10%基準稅率）生效——惟按《1974年貿易法》301條款和《1962貿易擴張法》232條款開徵的一般關稅和「國家安全關稅」則不受影響。特朗普政府隨即上訴，翌日聯邦巡迴上訴法院批准暫緩執行上述判決，以待其進一步審理。

惟特朗普政府已為「最壞情况」（即上訴到最高法院仍輸掉官司）作準備，擬分兩步重新開徵關稅。第一步是IEEPA的臨時替代品，動用此前未曾用過的《1974年貿易法》「122條款」，後者容許就貿易不平衡問題暫時一刀切開徵最多150日的15%關稅，特朗普政府可藉此爭取時間執行第二步，即動用同一法律的301條款，就「外國不公平貿易行為」對主要貿易伙伴開徵「度身訂造」的關稅。

301條款是較常規的關稅開徵路徑，特朗普政府內部也認為此舉法律上較穩妥，但要執行的話需漫長的通知和諮詢過程。白宮貿易和製造業高級顧問納瓦羅接受彭博社訪問時明言，即使官司落敗，特朗普政府始終會尋求其他方式實施關稅，其他選項包括《1930年斯姆特-霍利關稅法》或擴大使用「國安關稅」。

（華爾街日報/BBC/霍士新聞）

（關稅戰）