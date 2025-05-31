特朗普推美中「第二次脫鈎」 分析：反助華挽留人才

《紐時》引述於堪薩斯州衛斯理大學校長羅思（Michael Roth）指出，若美國尋求跟中國產業和科學發展競爭，有必要理解競爭的內涵，且盡量不讓自己受到孤立。但報道指出，在特朗普政府高官眼中，跟數以十萬計從事物理科學或先進科技等的中國學生和人才接觸所帶來的利益，並不足以抵消他們留在美國而構成的風險。

難再藉在美華人了解中國

《紐時》稱特朗普政府的新措施勢必有助中國挽留人才。羅思則表示，雖然特定研究範圍絕對會引來合理安全關切；但稱跟中國留學生介紹美國的文化、自由、研究，以及雙方人才互相交流想法，長期以來充實了許多美國及中國學生的人生。

美國外交關係協會（CFR）中國倡議項目主任杜如松（Rush Doshi）向《紐時》指出：「宏觀而言，脫鈎所要做的事遠比貿易和簽證限制要多。」杜如松是美國前拜登政府任內的白宮國安官員，當時負責制訂政策，以限制向中國出口先進半導體晶片及特定晶片製造技術為目標，尋求窒礙中國於人工智能、量子電腦等先進科技領域取得進展。他指出，實際脫鈎需要通過限制出口關鍵科技、機械和天然資源來達成；並表示特朗普政府如要有效推動特定產業脫鈎，應跟盟友合作轉移生產基地及全球供應鏈，但現實上相關發展比他想像中慢。

（紐約時報/CNN）