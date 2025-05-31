哈佛畢業禮「同仇敵愾」 法官延長禁制令護航

哈佛校長加伯（Alan Garber）在畢業禮上發言說：「歡迎2025年入學的學生……他們來自附近城鎮、整個美國以至全世界，就像一直理應如是。」台下師生隨即起立並報以掌聲。住在哈佛附近的居民文茨在校園外廣場一同慶祝學生畢業，她表示：「我認為對抗特朗普需要莫大勇氣，如哈佛不挺身而出，誰將那樣做？」

特朗普重返白宮後，哈佛大學備受打壓，國土安全部上周四宣布取消該校招收國際學生資格，惟翌日麻省波士頓聯邦地區法院法官伯勒斯頒布臨時禁制令叫停該項政策。在周四的聆訊舉行前，司法部通知法院，政府不再試圖立即實施取消哈佛招收國際學生資格的措施，改為給予哈佛大學30天時間對政府該項政策提出異議。然而伯勒斯仍決定延長臨時禁制令，「我想確保一切保持不變」。

駐外使館「受命」額外審查涉校簽證

另外，路透社昨援引美國國務院一份內部電文報道，國務院已指示所有駐外使領館開始對以任何目的前往哈佛大學的非移民簽證申請者作額外審查，措施適用但不限於可能入讀哈佛者、該校學生、教職員、僱員、合約商、嘉賓講者及遊客，如簽證申請者把社交平台帳戶設定為「私人」，領事官員可質疑其可信度，並要求他們把帳戶轉為「公開」，稱做法「旨在協助領事官員辨認有反猶太主義滋擾和暴力史的申請者」。

（紐約時報/NPR/美國廣播公司）