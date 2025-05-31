美國務院內部對簽證新猷感混亂 官員：逐一排查與中共聯繫學生不可行

「停新簽不太可能持續數周數月」

美國國務院發言人布魯斯周四在記者會上稱，「不會容忍中國共產黨利用美國大學，或者竊取美國研究成果和知識產權」。美方周三宣布撤銷中國留學生簽證的同時，亦叫停處理全球所有學生和交流學者赴美簽證的新預約，惟布魯斯拒絕評論會何時恢復辦理相關簽證，僅稱停止處理新簽證做法不太可能持續「數星期或數月」，加強對簽證申請者的審查措施很快便會推行，建議申請者持續留意最新通知。

Politico周四引述多名美國國務院官員報道，一名熟悉領事服務的官員稱，前線使領館仍未接獲如何執行新措施的指示，當中也涉及加強審查未來對來自中國內地與香港的申請者。另一名參與討論新規執行方法的國務院官員形容現况「混亂」，將令他們「相當頭痛」。

曾在首屆特朗普政府任負責領事事務助理國務卿的里施（Carl Risch）認為，魯比奧突然公布收緊對中國的簽證政策，「只是為讓潛在受影響的中國家庭知道，並想恐嚇他們」。里施又指出，即使「特朗普2.0」內部對執行新簽證做法制訂出指引，一般公眾仍難知其細節，因國務院通常不會公開審查標準。

曾在奧巴馬時期任美國移民與海關執法局（ICE）局長的桑德韋格（John Sandweg）表示，對中國學生的初步背景審查可透過ICE、海關和邊境保護局（CBP）和國務院的電腦軟件完成，但追查跟中共的聯繫將需要專員人手分析跟進。美國國務院中國事務協調辦公室首任負責人華自強（Rick Waters）質疑「手術式排查」中國學生的可行性，指將難以判定他們跟中共的聯繫，因為中共黨員多不會在社交媒體公開其身分，所以他認為最終特朗普政府的做法或只能流於加強限制領事官員批出簽證的鬆緊程度，基於模糊的標準否決大批人申請。

中方促美方糾正錯誤

中國駐美國大使館發言人周四回應傳媒提問時，重申堅決反對相關政治性歧視做法，敦促美方立即糾正錯誤，切實保障中國留學人員的正當合法權益。

另外，美國眾議院中共問題特設委員會主席莫倫納（John Moolenaar）周四在彭博電視訪問中，為特朗普政府對華簽證新規辯護，稱中共對國外的學生施加影響，使他們順從其命令行事，認為這構成了巨大問題。莫倫納又稱美國有必要全面調整對華關係。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會批評相關言論充斥意識形態偏見和冷戰零和思維，強調任何抹黑攻擊中國共產黨、想把中國共產黨同中國人民分割對立起來的企圖都是痴心妄想、不自量力，都會遭到中國民眾的堅決反對，並注定失敗。

（Politico/法新社/中新社/中國外交部網站/彭博社）