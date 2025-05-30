蘇林新時代改革 越拓民營經濟迎關稅戰

明報記者 曾永昌

決議111次提私營經濟

據官方越通社報道，第68號決議（見表1）提及「私營經濟」或相關字眼高達111次，首次明確指出「私營經濟是（越南）國家經濟最重要的動力之一」，形同向民營經濟賦予「中心地位」。此外，決議提及跟「革新創新」、「知識產權」、「數碼化轉型」等相關字眼也有42次。到本月17日，越南國會再表決通過促進民營經濟發展的一系列特殊機制政策決議，包括規定對企業商戶等的檢查一年最多一次，中小企首次簽發商業登記日起計可豁免3年企業所得稅等。

越南這一波「國退民進」和提倡科技創新的經濟改革，最終能落實多少尚待觀望，惟蘇林上台後確嘗試展示新風氣。對比前任阮富仲以國內「烈火熔爐」反腐運動和國外「竹子外交」為招牌，蘇林掌權之初即推出精簡政府架構和地方行政區劃的體制改革（見表2），到3月17日發表署名文章，強調民營經濟的作用，提出當局須從根本上改變政策，變相預告之後的第68號決議。

「冷酷實用主義」經濟不靠國企

現於新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）擔任訪問學人的越南學者阮克江（Nguyen Khac Giang）接受本報電郵訪問時表示，蘇林的管治風格與其說是僵化的意識形態，不如說是「冷酷的實用主義」——他藉簽發強調私營經濟發展的第68號決議，進一步確立越南經濟成長不再只能依賴國企的理念，其改革目標是精簡政府架構和提升經濟靈活度，推動越南邁向「重視效率多於教條的模式」。

儘管越南GDP增長率去年仍高達7%，惟其經濟對出口的高度依賴，令越南一如多個東南亞國家，在中美角力升溫和「特朗普2.0」的關稅戰下備受壓力。阮克江上月在研究所旗下評論網站Fulcrum撰文，直言「政策改變的時機反映蘇林認知到越南現行經濟模式正面臨極限」，依賴出口這一點在美國總統特朗普4月初宣布向包括越南（46%）在內的多國徵收「對等關稅」時尤為明顯。

因美國以貿易逆差為計算「對等關稅」的基礎，越南、馬來西亞、柬埔寨等國面臨不合常理的超高稅率（儘管現處於90日暫緩期），被認為是借刀打擊中國企業在東南亞設廠迴避美國對華關稅的所謂「洗產地」行徑。蘇林本人在「對等關稅」公布後迅速打電話給特朗普，又派出高官訪美展開談判，如今外媒傳出越南擬加強打擊「洗產地」，換取美方放寬關稅施壓。

然而，河內如針對中國大陸的企業出手，恐怕又會惹來北京不滿。中共總書記暨中國國家主席習近平上月中旬東南亞外訪以越、馬、柬為目的地，便被外界認為是在關稅戰方興未艾之際，鞏固與區內友好國家的關係——習近平與蘇林會面時便提到要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈、供應鏈穩定。

盼減外國市場依賴 培育私企對冲

阮克江向本報表示，越南對外國市場的過度依賴，尤其是美國——相當於其出口總額的30%，是令人矚目的弱點，作為其最大貿易伙伴的中國，情况也差不多。他形容在這個超級大國競爭的時代，越南正採取謹慎平衡的策略，盼減少對中美的依賴，具韌性的國內經濟將是最有效的對冲方式，「透過培育具活力的私營部門，河內旨在建立更自給自足的經濟——從而在國際貿易爭端的反覆無常中得到更佳保護」。

（亞洲動向）