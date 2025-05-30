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非洲文壇巨匠提安哥逝世 享年87

【明報專訊】非洲文壇巨匠、肯尼亞作家提安哥（Ngũgĩ wa Thiong'o）周三（28日）早上在美國亞特蘭大逝世，享年87歲。提安哥過去曾面對肯尼亞獨裁者莫伊（Daniel arap Moi）的審查、入獄及被迫流亡外國，多年來被視為諾貝爾文學獎得獎熱門人選之一，亦是少數使用非洲本土語言寫作的作家。

諾獎熱門 少數非洲語作家

近年有報道指提安哥健康欠佳，直至他的女兒萬吉庫（Wanjiku）在facebook公布其父離世的消息，並形容父親「度過充實的一生，打了一場美好的仗」。提安哥在1938年出生，當年肯尼亞仍在英國殖民管治之下，他的父親有4名妻子，而他是家中28名孩子其中之一。

提安哥在青年時間經歷同族基庫尤人（Kikuyu）組成游擊隊反抗英國殖民統治的「茅茅叛亂」。這場抗爭亦成為他在1964年發表首部小說Weep Not, Child的創作背景，此小說亦為首本由東非人創作的英文長篇小說。提安哥後來成為內羅畢大學的英國文學講師，其後到美國耶魯、紐約大學等教授比較文學。他曾發表一系列小說、短篇故事和戲劇作品，後來他的創作從英語改為母語基庫尤語。

在1977年他的戲劇I Will Marry When I Want上演後，在未經指控下被判囚，該劇被認為是對後殖民時代肯尼亞社會的嚴厲批判。在國際社會推動下，提安哥在翌年底獲釋。惟到1982年他獲悉時任總統莫伊的安全部門計劃拘捕並殺害他後選擇流亡，直至2004年莫伊下台後他才結束流亡，但之後他選擇回到美國。

（衛報/BBC/法新社/路透社）

相關字詞﹕提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o） 文壇 非洲

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