加沙糧援機制分歧 飢民接連搶糧喪命

聯國指以批准援助額度太少

以色列在10天前結束持續11周的加沙封鎖行動，並容許通過聯合國或獲美國支持的私人援助組織「加沙人道主義基金會」（GHF）分發有限數量的人道物資，難抵飢餓的民眾近日接連衝擊物資分發點。法新社有影片顯示大批巴人周三闖入代爾拜拉赫的聯合國倉庫搶物資，而現場傳出槍聲。世界糧食計劃署稱有2死數人傷，而美聯社引述阿克薩醫院人員稱有4人死亡，其中2人被踩踏致死，另外2人因槍傷死亡。

加沙人道援助因外界對饑荒的憂慮及對GHF的批評而成為焦點，後者因繞過由聯合國長期主導的援助系統，以及利用人臉辨識系統標記領物資者而引起爭議。

人道組織批新援助模式不安全

有人道組織關注加沙平民被迫前往軍事區冒險領取援助，強調「人道救援不能淪為控制工具」。救助兒童會中東、北非及東歐區域總監艾倫達維（Ahmad Alhendawi）指出，人道援助絕不應透過人面識別、生物特徵篩查或在武裝人員監視下實行。就近日發生平民領取物資時引發混亂，甚至發生軍隊鳴槍示警，他指這突顯新的援助模式不安全和不人道，令平民面對不必要風險。

以色列報復哈馬斯2023年10月7日突襲的軍事行動在周三踏入第600天，以總理內塔尼亞胡稱行動至今已殺死數萬名武裝分子，包括哈馬斯領袖穆罕默德（Mohammed Sinwar），以媒稱穆罕默德死於本月較早時以軍在加沙南部的空襲。

（路透社/法新社/UN News）