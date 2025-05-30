紐時：回應華稀土管制 美停售關鍵科技

《紐時》引述兩名知情人士稱，美方暫停向中國出售一些關鍵科技，是回應中方近期對美實施的稀土出口管制。相關部門已經暫停美國公司出售產品及技術給中國商業飛機公司的許可，這些可用來生產其國產客機C919。

美國商務部在一份聲明中表示，正在檢視對中國有戰略重要性的出口項目，「審查期間，商務部已經停止某些案例現有的出口許可，並增加額外許可條件」。

包括航空技術 晶片設計軟件

除了暫停航空技術出口，《金融時報》引述消息人士報道，特朗普政府也已下令美企停止向中國出售EDA軟件。EDA軟件製造商，包括Cadence、Synopsys和西門子旗下Siemens EDA，是在接獲美國商務部來函後方知暫停出售的消息。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在提供CNN的聲明表示：「中國堅決反對美國過度誇大國安概念、濫用出口管制、惡意封鎖和打壓中國。」

（紐約時報/路透社/金融時報）

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