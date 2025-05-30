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美法院煞停「對等關稅」 裁特越權 白宮幕僚斥「司法政變失控」提上訴 華重申貿易戰沒贏家

【明報專訊】美國國際貿易法院周三（28日）裁定，總統特朗普上月援引《國際緊急經濟權力法》向中國等貿易伙伴加徵「對等關稅」是越權行為，相關措施違法無效，意味特朗普施加的大部分關稅將要暫停。彭博社昨指裁決是「特朗普2.0」迄今最大司法挫折之一。特朗普的幕僚形容裁決為「司法政變失控」，其政府並已提出上訴。特朗普政府又表示最快可能在周五要求最高法院立即暫停「關稅禁令」。中方昨重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，指美應徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。

特朗普政府今年2月依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對加拿大、墨西哥和中國輸美產品分別加徵關稅，並在4月2日他所稱的「解放日」依據該法對所有貿易伙伴徵收「對等關稅」。美國5家小企業和美國12個州分別在上月14日和上月23日入稟位於紐約曼哈頓的美國國際貿易法院，對聯邦政府興訟。該幾家企業認為，未經國會批准政府無權宣布全面加徵關稅措施，要求阻止政府依據IEEPA實施的關稅措施；12州則指特朗普政府關稅政策是「一時興起，而非合法權力的正當行使」，要求法院宣布「對等關稅」非法並阻其實施。

「貿易逆差不構成國家緊急狀態」

3名法官組成合議庭周三聯署發表一份裁決書，稱貿易逆差並不構成國家緊急狀態，特朗普強行施加關稅政策超出了賦予總統的權力。根據裁決，IEEPA沒有授權美國總統出台任何全球性關稅令、報復性關稅令和非法交易相關的關稅令。法院指出，美國憲法明確規定，國會擁有專屬權力來管理跟其他國家的商業往來，而總統保護經濟的職責並未取代這權力。

裁決暫停了特朗普大多數的關稅，包括對所有進口貨實施的統一10%「基準關稅」、對中國等60個被列為「最嚴重違規者」的貿易伙伴實施的更高稅率，以及對中國、加拿大和墨西哥的芬太尼相關關稅。根據不同權力徵收的其他關稅，如根據《1962貿易擴張法》第232條施加的汽車、汽車零部件、鋼鐵或鋁的25%關稅則不受影響。

裁決公布後，白宮副幕僚長米勒即在社交媒體X上駁斥說：「司法政變失控。」白宮發言人德賽在聲明中表示：「非民選的法官無權決定如何妥善應對國家緊急狀態。特朗普總統承諾讓『美國優先』，政府致力於運用一切行政權力因應這場危機，讓美國再次偉大。」

紐約州是參與訴訟的12個州之一，該州檢察總長詹樂霞歡迎裁決，「法律很明確：總統無權單方面隨意加稅。」

儘管特朗普上月9日已宣布「對等關稅」政策暫緩實施90天，但法院仍給予行政部門最多10天時間來完成撤銷關稅令的程序。不過，在裁決書發出後不久，特朗普政府已向聯邦巡迴上訴法院提交了上訴通知書。外界預期特朗普政府還可能進一步上訴至最高法院。

倘維持原判 企業將獲附利息退稅

美國海關及邊境保護局前高層官員倫納德告訴英國廣播公司（BBC），若所有法院最終維持原判，曾付關稅（包括「對等關稅」）的企業將獲得退款，並附帶利息。倫納德表示，目前邊境政策不會有任何變化，關稅仍須照常繳納。

中國外交部發言人毛寧昨表示，中方已經多次闡明了立場，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方的利益，終究不得人心。中國商務部發言人何詠前則表示，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。

另外，特朗普周三被記者問及TACO一詞時明顯不悅，指對方提出「惡劣問題」。TACO是「Trump Always Chickens Out」（特朗普總是臨陣退縮）的縮寫。特朗普否認在關稅政策上臨陣退縮，說：「這叫做談判。」

（彭博社/BBC/新華社）

（關稅戰）

相關字詞﹕特朗普2.0 對等關稅 中美貿易戰 關稅戰

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