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華府3月擴社媒審查 可擷圖為據永久拒簽

【明報專訊】在特朗普上個總統任期內，美國國務院已以加強安全審查為由，強制大部分美國簽證申請人提交個人社交媒體帳號信息。英國《衛報》今年3月底報道，美國各地使領館奉命全面審查學生簽證申請人的社交媒體，必要時甚至會擷取畫面存檔作為拒批簽證的永久證據。

涵哈馬斯突襲日起計獲簽學生

《衛報》3月報道稱從美國國務院3月25日發出有關拒發簽證新標準的電文獲悉，使領館官員奉令擴大對F、M和J類學生簽證申請的審查，包括強制執行審查社交媒體以深入了解申請人的網上活動，查找有否美國官方定義的國安威脅或恐怖主義活動證據，然後擷取被標記申請者的社交媒體上「可能帶有貶損」、「不合乎批發簽證資格」的內容，以防申請人修改或刪除相關帖文。國務卿魯比奧的備忘表示，審查程序應延伸至2023年10月7日（哈馬斯突襲以色列之日）以來取得學生簽證而現在申請續簽者。

特1.0已要求交社媒帳號資訊

美國國務院於奧巴馬執政年代開始請簽證申請人「自願提交」社交媒體資料。到特朗普上屆執政的2017年3月，要求國務卿、司法部長、國土安全部長和國家情報總監實施「統一篩選和審查標準與程序」，其中一項就是要求申請者提供社交媒體帳號資訊。從2019年5月31日起，國務院開始要求申請移民和非移民簽證的人（外交和公務簽證申請者除外）填報過去5年用過的社交媒體帳號，包括facebook、Instagram，乃至中國大陸通用的豆瓣、QQ空間、新浪或騰訊微博、優酷等。

（衛報/新華社/紐約時報）

相關字詞﹕恐怖主義 國家安全 奧巴馬 特朗普 學生簽證 美國

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